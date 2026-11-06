Deportistas de Olavarría se lucieron en el “Campeonato Amistad”

Representantes de las diferentes escuelas del Maestro Andrés Carosella. Compitieron en un Torneo de Taekwondo en Merlo y lograron excelentes resultados.

En las instalaciones del Club Ferro de Merlo y la organización del Grand Master Armando Villegas y el Master Pedro Combis se completó el certamen nacional que contó con una importante delegación olavarriense a cargo del Maestro Andrés Carosella, junto a los instructores Juan Lopetegui, Enrique Oliva, Sabum Macarena Carosella y Joaquín Corrales.

Los competidores locales tuvieron una destacada participación, obteniendo los siguientes resultados:

Danes masculino adulto

Román Grassetti: 2.º puesto en formas.

Danes femenino juvenil

Macarena Carosella: 1.º puesto en lucha y 2.º puesto en formas.

Categoría Gup azul-rojo femenino adulto

Agostina Pérez: 3.º puesto en formas y 2.º puesto en lucha.

Categoría amarillo-punta azul

Ximena Urrutia: 2.º puesto en formas.

Categoría amarillo-verde juvenil femenino

Trinidad Espaldet: 1.º puesto en formas y 2.º puesto en lucha.

Categoría azul-rojo femenino (12 y 13 años)

Delfina Niz: 2.º puesto en lucha.

Categoría azul-rojo masculino (10 y 11 años)

Bladimir Pacheco: 1.º puesto en lucha.

Categoría amarillo-verde femenino (12 y 13 años)

Lara Vicente: 1.º puesto en lucha.

Categoría amarillo-verde femenino (10 y 11 años)

Emilia Foncea: 1.º puesto en lucha y 2.º puesto en formas.

Sofía Palahy: 2.º puesto en lucha.

Categoría amarillo-verde masculino (10 y 11 años)

Eloy González: 1.º puesto en lucha y 1.º puesto en formas.

Categoría amarillo-verde femenino (8 y 9 años)

Uxia Pacheco: 1.º puesto en lucha y 2.º puesto en formas.

Asimismo, tuvieron una muy buena actuación en sus distintas participaciones Bruno Romanelli, Emilio Murabito, Francesco Inostroza, Genaro Quinteros, Lucas Fonseca, Julieta Ceccarelli y Francisco Caroní.