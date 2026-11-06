Estudiantes logró dos subcampeonatos en Chivilcoy

Los equipos de Cadetes Femenino y Menores Masculino del Club Estudiantes se destacaron en Chivilcoy en un convocante certamen regional.

En Cadetes Femenino, el certamen se disputó bajo el formato de zona única, con cinco equipos que se enfrentaron todos contra todos y por los resultados obtenidos, lograron el segundo lugar.

Las chicas del “Bata” comenzaron con una contundente victoria por 62-18 ante H.M. Monte; luego, cayeron frente a Independiente por 31-22, se recuperaron con un triunfo por 40-25 ante Alsina de Chivilcoy y cerraron su participación con otra victoria, por 30-26 frente a H.M. Chacabuco.

Por su parte, el conjunto de Menores Masculino “albinegro” también tuvo un gran recorrido. En la fase clasificatoria, consiguió dos victorias ya que superó por 38-23 a Independiente A y por 38-37 a Alsina, mientras que cayó por 34-22 frente a Estudiantes de Pehuajó.

Con esos resultados, el “Bata” avanzó a las semifinales, donde volvió a enfrentarse con Alsina de Chivilcoy y consiguió una importante victoria por 34-24, que le permitió acceder a la definición que fue con triunfo de Estudiantes de Pehuajó por 43 a 33.

Fuente: prensa CAE