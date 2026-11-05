Liga Pre-Federal: el clásico entre "Chaira" y "Bataraz" cambió el horario

La competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet jugará una instancia de definición donde se destacan los clásicos en la Zona Sur y habrá clásico en el gimnasio "Chaira".

En el Parque Olavarría, el “Clásico de los Clásicos” entre Racing y Estudiantes evitará la superposición con el encuentro de fútbol entre Racing – Deportivo Norte, pautado para las 21:00 hs.

En el Parque Olavarría, las acciones comenzarán desde las 19:00 hs. en el choque que definirá el primer lugar de la clasificación.

El trascendental duelo, tuvo varias idas y vueltas para definir el día y el horario de disputa, pero por el no acuerdo entre partes, no fue posible cambiar el día de disputa por lo que sólo se adelantó dos horas el inicio y el partido comenzará a las 19:00 hs. en el Parque Olavarría.

Por otro lado, a pocas cuadras y desde las 21:15 hs., Pueblo Nuevo recibirá a Kimberley en el Juan Manolio urgido de una victoria que le permita acceder a la instancia de Reclasificación.