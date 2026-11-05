Cómo funcionará la recolección de residuos y el transporte público en los feriados

De cara a los próximo feriados extraordinarios por la visita del Papa al país, el 9 de noviembre de carácter nacional y el 11 en la provincia de Buenos Aires, desde el Municipio detallaron cómo funcionará el servicio de recolección de residuos, reciclables y la frecuencia que tendrá el transporte urbano e interurbano.



En cuanto a la recolección de basura, indicaron que funcionará normalmente en ambas jornadas, 9 y 11. Lo que sí se verá afectado será el programa GIRO de reciclables, que no tendrá funcionamiento el lunes ni el miércoles.



Por parte del transporte urbano e interurbano, comunicaron que responderán a los horarios de domingo. Las líneas de la empresa Tu Bus tendrán una frecuencia de una hora por unidad y los servicios a las localidades del Partido aplicarán el cronograma correspondiente.



En tanto el martes, todos los servicios funcionarán con normalidad.

