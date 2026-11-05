Monopatines y patinetas: abren un registro y no podrán circular por avenidas

Ya se encuentra disponible a través de la plataforma Mi Olava el formulario para inscribirse en la Red de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (RUMPE), creado por la Ordenanza Nº 4903/22.

La normativa establece un marco para la circulación de los vehículos de movilidad personal (VMP) que son aquellos de una o más ruedas, destinado al traslado de personas y autopropulsados mediante motorización eléctrica u otro tipo de motorización. Entre sus objetivos se encuentran ordenar su circulación en la vía pública y promover condiciones de seguridad para quienes los utilizan y para el resto de los usuarios de la vía.

El RUMPE tiene como finalidad registrar los vehículos de movilidad personal que circulan en el Partido de Olavarría. Para ello, se conformará un registro por cada vehículo, con información sobre su titular o usuario y sus características.

La documentación requerida contempla los datos personales —nombre, apellido, DNI y domicilio—, la identificación del vehículo —marca, modelo y número de cuadro o chasis y motor—, y la factura, el boleto de compra, el remito u otra documentación respaldatoria.

Una vez registrado el vehículo, se otorgará una constancia de inscripción y una oblea de identificación con código QR, destinada a facilitar su identificación por parte del personal de tránsito y policial. La inscripción no reemplaza los controles de circulación ni implica una excepción al cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Requisitos para circular

La Ordenanza Nº 4903/22 también establece requisitos para el uso de estos vehículos. Entre ellos, se encuentra la utilización obligatoria de casco de protección y contar con un seguro de responsabilidad civil; la prohibición de transportar pasajeros, carga o animales; y la circulación únicamente por las vías autorizadas, como calles del entramado urbano, bicisendas y/o ciclovías, según corresponda.

Además, prohíbe circular por las aceras, zonas exclusivas para peatones, avenidas, rutas, autopistas y semiautopistas, así como conducir utilizando dispositivos que puedan distraer la atención o bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes. Los VMP sólo podrán ser conducidos por personas mayores de 18 años (en el caso de menores de 16 y 17 años, únicamente con autorización del padre, madre o tutor, certificado ante escribano público).

Plazo para la inscripción y adecuación a la normativa

Se establece un plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para que las personas usuarias puedan realizar la inscripción en el RUMPE y adecuarse a las disposiciones establecidas en la Ordenanza N.º 4903/22. Durante este período, se busca facilitar la incorporación al registro y brindar tiempo para que quienes utilizan estos vehículos puedan regularizar su situación y conocer los requisitos que deben cumplir para circular.

A partir del 1 de enero de 2027, comenzará la aplicación plena de la normativa, por lo que será obligatorio cumplir con las disposiciones establecidas en la ordenanza para circular en el Partido de Olavarría.

Para inscribirse, las personas deberán ingresar a Mi Olava y completar el formulario correspondiente con la información solicitada.

La iniciativa forma parte de las acciones municipales orientadas a acompañar el desarrollo de nuevas formas de movilidad y favorecer una circulación más segura y ordenada en el Partido de Olavarría.

La propuesta se trabajó en conjunto entre la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Coordinación de Ambiente, y la Secretaría de Protección Ciudadana, a través de la Dirección de Guardia Urbana Municipal. En este marco, la Coordinación de Ambiente estará a cargo de la gestión de las inscripciones, mientras que la Dirección de Guardia Urbana llevará a cabo las acciones vinculadas con la circulación y la seguridad vial.