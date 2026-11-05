Imputaron a un cirujano pediátrico por la muerte de un paciente de 14 años

Esta semana la justicia resolvió imputar al médico cirujano pediátrico Ricardo Bollini en el marco de la causa que investiga el fallecimiento de Bautista Iglesias, de 14 años, en febrero de 2023.

De acuerdo a lo informado por los padres del joven, el fiscal consideró que Bollini es autor del delito de homicidio culposo y lo citó a declaración indagatoria el miércoles 10 de noviembre.

También, en el marco del proceso civil que se sigue, se determinó la responsabilidad del Sanatorio Cemeda, donde se realizó la intervención quirúrgica que derivó en la muerte del paciente.

Giselle Hernández Reyes y Juan Cruz Iglesias, padres de Bautista, publicaron en sus redes sociales: “Después de tanto tiempo de espera, de lucha y de no bajar los brazos por nuestro hijo Bautista, hoy llegó una respuesta que marca un antes y un después en nuestra historia”.

“En el juicio civil, el juez determinó la responsabilidad de Cemeda y del Dr. Roberto Alejandro Bollini, médico cirujano pediátrico, en lo sucedido con Bauti”. siguieron.

“Si bien el proceso civil continúa y todavía quedan etapas por transitar, hoy tenemos una resolución judicial que esperábamos desde hace muchísimo tiempo. Y esto no termina acá”, aclararon.

“En la causa penal, el fiscal consideró que existen pruebas suficientes para avanzar con la imputación por homicidio culposo. Por este motivo, el próximo 10 de noviembre el Dr. Bollini fue citado a declarar en los términos del artículo 308”, explicaron.

“Hoy podemos decir su nombre. Hoy podemos contar nuestra historia. Hoy podemos hablar públicamente de lo que le sucedió a nuestro hijo. Durante mucho tiempo esperamos este momento. Esperamos poder poner en palabras lo que vivimos, que nuestra voz fuera escuchada y que la Justicia diera una respuesta”, detallaron.





El caso



De acuerdo a lo narrado por Giselle Hernández Reyes, su hijo Bautista Iglesias, de 14 años, falleció después de haber sido operado por un cuadro de apendicitis en febrero de 2023.



La intervención quirúrgica se practicó en el sanatorio Cemeda y estuvo a cargo del Dr. Ricardo Bollini. Luego el paciente fue derivado al Hospital Municipal donde se practicó una segunda intervención.

En una nota concedida a este medio en marzo de 2025, los padres de Bautista fueron críticos de la actuación del equipo médico que intervino en Cemeda pero destacaron el comportamiento de dos profesionales del área de Terapia del Hospital, por la manera en que actuaron cuando la situación de su hijo ya no tuvo retorno.

Informaron también que, en el marco de la causa judicial, la pericia determinó que la causa de muerte del joven fue por shock hipovolémico y hemorragia retroperitoneal, presuntamente provocada por una lesión en la vena cava durante la operación de apendicitis practicada en primera instancia.