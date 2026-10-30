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Golf: Palacios y Musumeci ganaron la fecha del ranking anual

Luego de la postergación por lluvia, el Ranking “Piana del Sole” completó una nueva fecha en la jornada del último jueves.

Viernes, 30 de octubre de 2026 a las 14:46

Por Redacción

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó la 28° fecha del tradicional Medal Play 9 hoyos de mitad de semana que estuvo dividida en dos categorías.

En Hasta 24 de Hándicap, el triunfo fue para Fabián Palacios con 33 golpes y lo escoltaron en el podio Iván Recabarren con 34 golpes y Martiniano Díaz Oviedo con 36 golpes. 

Maximiliano Musumeci con 30 golpes, por otro lado, se impuso en De 25 al Máximo. José Armendano con 35 golpes fue segundo y Daniela Manarino con 36 golpes finalizó en tercer lugar.

La actividad continuará el sábado con un Medal Play 18 hoyos, Torneo “Statería – Premio Sportia Indumentaria”.

Fuente: prensa CAE

 

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