Golf: Palacios y Musumeci ganaron la fecha del ranking anual

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó la 28° fecha del tradicional Medal Play 9 hoyos de mitad de semana que estuvo dividida en dos categorías.

En Hasta 24 de Hándicap, el triunfo fue para Fabián Palacios con 33 golpes y lo escoltaron en el podio Iván Recabarren con 34 golpes y Martiniano Díaz Oviedo con 36 golpes.

Maximiliano Musumeci con 30 golpes, por otro lado, se impuso en De 25 al Máximo. José Armendano con 35 golpes fue segundo y Daniela Manarino con 36 golpes finalizó en tercer lugar.

La actividad continuará el sábado con un Medal Play 18 hoyos, Torneo “Statería – Premio Sportia Indumentaria”.

Fuente: prensa CAE