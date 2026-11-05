Otra vez quiso robar cables, lo volvieron a atrapar

Un hombre de 35 años fue aprehendido en las últimas horas en San Martín y avenida Ituzaingó, acusado de intentar robar cables.
Figurita repetida, ya que hace apenas seis días terminó en la comisaría por el mismo motivo: con un alicate había intentado sustraer cables del tendido eléctrico a una cuadra de distancia del hecho más reciente -San Martín y Ayacucho-.
Fuentes policiales indicaron que es el tercer ilícito de estas características que comete, sumado a otros hechos de robo en una vivienda y un comercio.
Este jueves, al momento de la aprehensión, portaba un trozo de hierro con forma de gancho con el cual había cortado tres tramos de tendido eléctrico.
Personal del Comando de Patrullas recogió dos trozos de cable de cobre con aislante de color negro y otros dos trozos sin aislante.
Se iniciaron actuaciones caratuladas como “tentativa de robo infraganti”. Interviene la UFI 10.