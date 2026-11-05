Renunció el presidente de Paraguay por el escándalo bancario

El presidente de la República, Santiago Peña acaba de presentar su renuncia al cargo. La decisión llega un día después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera la resolución de Ueno Bank y horas después de que la oposición presentara el libelo acusatorio. Peña había asumido el 15 de agosto de 2023, con mandato hasta 2028. Fue accionista de Ueno Holding hasta 2025.

El conflicto se desató tras el congelamiento de depósitos que afecta a tres millones de personas y generó reclamos de ahorristas que exigen respuestas de las autoridades. La situación se intensificó en los últimos días, con manifestaciones en las calles y crecientes cuestionamientos al Gobierno.

Este miércoles, un bloque de 35 diputados presentó en la Cámara Baja un proyecto de resolución para formular la acusación de juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, conforme al artículo 225 de la Constitución.

El texto atribuye a Peña un conflicto de intereses originado en su vinculación accionaria con Ueno Holding. Incluso su padrino político y mentor, el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, anunció que apoyaba el juicio político.

El martes, el BCP anunció la resolución de Ueno Bank, al caer su índice de solvencia por debajo del 50 % del mínimo requerido. Las aplicaciones y tarjetas dejaron de funcionar para casi tres millones de clientes, según datos de la entidad de junio.

Horas después, el presidente del BCP, Carlos Carvallo, renunció a pedido de Peña. El mandatario sostuvo que la situación era “un caso particular”. La Fiscalía ordenó la detención de ocho directivos del banco, todos ya aprehendidos.