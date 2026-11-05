Presencia y podios en la maratón de Punta del Este

Representantes del patín carrera de Olavarría dijeron presentes en un certamen internacional y se destacaron sumando tres podios.

El pasado domingo se disputó en Punta del Este, Uruguay, la segunda edición de la Maratón Internacional Shifters de Patinaje de Velocidad, una competencia que reunió a deportistas de Uruguay, Brasil y Argentina y que contó con una destacada participación olavarriense.

Lourdes Leal tuvo una actuación sobresaliente en la distancia de 12 kilómetros. Con un tiempo de 26 minutos y 56 segundos, logró quedarse con el primer puesto de la clasificación general femenina, entre 111 participantes, y también se impuso en la categoría de 16 a 25 años.

En la clasificación general, Leal fue escoltada por la uruguaya Mabel Chaparro, con 27:06, y Pamela Caminos, representante de Córdoba, quien registró 27:07.

Por su parte, en la categoría de 16 a 25 años, la olavarriense volvió a ocupar el primer lugar, seguida por Alfonsina Raviolo, de Concordia, y Gabriela Lehmann, de Uruguay.

La competencia internacional contó además con la participación de tres patinadoras del Club El Provincial. Valentina Tancredi, Patricia Herrera y Sol Parache, sumaron importantes resultados.

Valentina Tancredi compitió en los 12 kilómetros y finalizó en el puesto 11 entre un total de 45 corredoras y Patricia Herrera, por su parte, participó de los 21 kilómetros y consiguió el primer puesto, alcanzando lo más alto del podio.

En tanto, Sol Parache, de apenas 8 años, formó parte de la distancia participativa de 2 kilómetros, disfrutando de una nueva experiencia deportiva en el plano internacional.