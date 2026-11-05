Cerró una papelera en Tornquist y a dejó 160 empleados en la calle

La empresa Papelera del Sur, quien había suspendido a sus empleados temporalmente, confirmó al sindicato que finalizará sus operaciones de su planta industrial en Tornquist por dificultades financieras.

Gustavo Lanaro, secretario general del sindicato, confirmó que durante la mañana fueron convocados a una reunión en nuestra ciudad por responsables de Recursos Humanos de Interpac.

Los trabajadores se encontraban suspendidos, luego de que la planta hubiera detenido su actividad esta semana. “Nos llamaron por teléfono para ver si podíamos arrimarnos a Bahía. La verdad que no sabíamos lo que iba a pasar porque no nos habían adelantado nada. Cuando llegamos nos dieron la noticia”, relató a Noticias Tornquist.

La empresa es una histórica productora de cartulinas recicladas y biodegradables de la región, con un complejo de grandes dimensiones que brindaba trabajo a más de 150 personas, entre ellas unas 105 afiliadas al sindicato papelero.

Según explicó el dirigente, actualmente existen alrededor de 105 trabajadores afiliados, a los que se suman otros cinco o seis empleados que habían ingresado a prueba; “Seríamos unas 110 personas bajo convenio. Después tenemos, fuera de convenio, unas 50 personas. O sea que alrededor de 160 personas se quedarían sin trabajo”, detalló.

El cierre de un complejo industrial de este calibre deja en una situación endeble a un entramado de pequeñas y medianas empresas que están ligadas directa o indirectamente a esta, además de la localidad, ya que pierde uno de los motores principales de su economía interna.

Para Lanaro, las consecuencias no se limitarán exclusivamente a quienes trabajan dentro de la planta; “Para el pueblo también va a hacer ruido. Son muchas familias que viven de Papelera y esa plata que uno tiene por mes la vuelca al pueblo. Le va a afectar también al comerciante, al que tiene una despensa, porque toda esa plata queda en Tornquist”, señaló.

La empresa prometió pagar las liquidaciones como corresponden antes del cierre del mes de noviembre, esto igual no tranquiliza a más de 150 familias que tendrán que afrontar un contexto laboral complicado.