Liga Pre-Federal: Pueblo Nuevo perdió en Tandil y complicó su clasificación

En Tandil, Pueblo Nuevo perdió con Unión y Progreso en la continuidad del certamen organizado por la Federación Bonaerense Pampeana y ahora deberá ganar un duelo para lograr la clasificación a Play-Off.

El “Lobo” cayó 74 a 67 ante Unión y Progreso en el Gigante de Villa Italia y no pudo asegurar su presencia en los Play-Off de la Zona Sur. Elián Vergara con 21 puntos fue el máximo anotador del partido.

En el gimnasio de Villa Italia, los dirigidos por Cristian Sánchez pagaron caro desatenciones en el juego y complicaron su continuidad en el certamen ya que de perder por menos de 7, sostenían la ventaja sobre el elenco tandilense.

El “Albiverde” se encontró en desventaja durante gran parte de las acciones, pero terminó acechando antes del descanso largo y no bastó la reacción del último parcial para asegurar la clasificación.

Ahora, y a falta de dos fechas, si ninguno de los dos elencos puede ganar, finalizarán igualados en partidos ganados y sin poder contabilizar la diferencia entre ellos, dependerá de la diferencia de puntos logrados en toda la competencia.

Síntesis Unión y Progreso – Pueblo Nuevo:

Estadio: Gigante de Villa Italia

Árbitros: Merchan y Dottavio

Unión Y Progreso (74): Franco Chir (17), Pedro Garegnani (16), Salvador Ferreiro (4), Feliciano Theill (10), Elián Vergara (21) -FI- Santino Tomé (6). DT: Álvaro Castiñeira

Pueblo Nuevo (67): Santiago Barsi (15), Nicolás Conte Velasco (9), Nicolás Lorenzo (6), Franco Dupin (17), Federico Vázquez (9) -FI- Ignacio Iseppi (2), Rodrigo Alonso (6), Facundo Alberca (3). DT: Cristian Sánchez

Parciales: 17-16; 40 – 35; 57 – 48 y 74 – 67