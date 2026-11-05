Recomendaciones ante la aparición de enjambres de abejas



Durante esta época del año, es habitual observar la presencia de enjambres de abejas que se posan temporalmente en árboles, cercos, paredes, viviendas y otros espacios, tanto en zonas urbanas como rurales.



Este comportamiento forma parte del proceso natural de reproducción y desplazamiento de las colonias. En determinadas circunstancias, una parte de la población de una colmena, acompañada por su reina, abandona su lugar de origen en busca de un nuevo sitio donde establecerse.



Durante ese desplazamiento, las abejas pueden detenerse temporalmente en distintos lugares. Allí forman agrupaciones numerosas, permanecen durante algunas horas o incluso uno o dos días, mientras las abejas exploradoras buscan un sitio adecuado para instalarse definitivamente.



Es importante comprender que, durante esta etapa, generalmente se trata de un enjambre en tránsito y no necesariamente de una colonia establecida o de un nido permanente.





¿Qué debemos hacer si encontramos un enjambre cerca de nuestra vivienda?



Ante la presencia de un enjambre, se recomienda:



– Mantener la calma y evitar movimientos bruscos cerca de las abejas.



– No acercarse, tocar, golpear ni intentar dispersar el enjambre.



– Mantener a los niños y las mascotas alejados del lugar.



– Evitar realizar ruidos fuertes, movimientos de objetos o actividades que puedan alterar a las abejas.



– No arrojar agua, humo, insecticidas ni ningún otro producto para intentar retirarlas.



– Mantener cerradas las puertas y ventanas próximas al lugar donde se encuentran, especialmente si existe riesgo de que ingresen al interior de la vivienda.



– Evitar cortar el pasto, podar árboles o realizar trabajos de mantenimiento en las inmediaciones del enjambre.



– Si las abejas se encuentran en un lugar de circulación habitual, delimitar preventivamente el sector para evitar el contacto accidental.



¿Hay que eliminarlas? No. Las abejas no deben ser eliminadas. Cumplen una función esencial para el equilibrio ambiental, especialmente a través de la polinización, un proceso indispensable para la reproducción de numerosas especies vegetales y para la producción de alimentos.



Por este motivo, ante la aparición de un enjambre, se debe priorizar su conservación y evitar cualquier acción que pueda provocar su muerte.





¿Qué intervención realiza Defensa Civil?



Ante los llamados de vecinos por la presencia de enjambres, Defensa Civil brinda orientación y asesoramiento sobre las medidas preventivas que deben adoptarse.



Cuando las características del lugar o la situación lo requieren, se puede gestionar la intervención de un apicultor, quien cuenta con los conocimientos y elementos necesarios para realizar una captura y traslado adecuado de las abejas.



Este procedimiento consiste, generalmente, en identificar y resguardar a la reina mediante la utilización de un cajón o núcleo apícola, favoreciendo que el resto del enjambre ingrese y pueda ser trasladado posteriormente a un lugar apropiado.



Es importante señalar que no todos los enjambres requieren una intervención inmediata. Cuando se encuentran en un sitio que no representa un riesgo para las personas, lo recomendable es mantener la distancia y permitir que las abejas continúen naturalmente su desplazamiento.





Una recomendación para toda la comunidad



Desde Defensa Civil solicitan que, ante la aparición de un enjambre, eviten intentar retirarlo por sus propios medios y, fundamentalmente, no recurran a insecticidas ni a métodos de eliminación.



La presencia de estos enjambres es parte de un proceso natural y estacional. Con información, precaución y la colaboración de todos, es posible prevenir situaciones de riesgo y, al mismo tiempo, proteger una especie indispensable para nuestro ambiente.



Cuidar a las abejas también es cuidar nuestro entorno.



