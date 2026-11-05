El Gobierno dispuso una nueva reducción de oficinas del Registro Automotor

El Gobierno nacional avanzó con una nueva reorganización del sistema registral automotor que contempla la unificación de 368 registros seccionales y la supresión de otros 14. Además, instruyó a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor para que concrete el cierre operativo de 27 delegaciones en un plazo de 30 días hábiles.

De acuerdo a lo publicado este jueves en el Boletín Oficial, las medidas fueron establecidas por el Ministerio de Justicia a través de dos resoluciones que forman parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado en 2026.

El objetivo oficial es reducir la estructura administrativa, concentrar funciones y avanzar hacia un esquema de gestión que, según los fundamentos de la normativa, permita optimizar recursos y simplificar los trámites. Y se enmarca en un proceso que arrancó en 2024 y que continuó el año pasado con más cierres.

En el caso de las 368 oficinas que serán unificadas, la decisión responde a que funcionan bajo la responsabilidad de un mismo encargado, que también se desempeña como interventor de otras delegaciones.

Entre las ciudades bonaerenses que verán unificadas las oficinas figuran Azul, Bolívar, Patagones, Coronel Suárez, Villegas, Lincoln, Junín, Necochea, 9 de Julio, Salto, San Pedro, Pinamar y Tres Arroyos.

Cierre definitivo de oficinas. Por otra parte, la resolución dispone la supresión de otros 14 registros seccionales que se encuentran intervenidos y no cuentan con un encargado titular.

A su vez, el Ministerio instruyó a la Dirección Nacional para que concrete el cierre operativo de esas 14 oficinas y de otras 13 cuya eliminación ya había sido dispuesta mediante las resoluciones 272/2024 y 19/2025. Para ello tendrá un plazo improrrogable de 30 días hábiles.

Del total de 14, seis corresponden a la provincia de Buenos Aires. Son las oficinas Mar del Plata N° 2, Mar del Plata N° 9, La Matanza N° 3, Olivos N° 7, Ituzaingó N° 1 y Morón Letra “C”.

Mientras que los 13 a los que se refiere son los de Olavarría N° 1, Necochea N° 2, Lanús N° 6, Esteban Echeverría N° 3, Bahía Blanca N° 6, Lanús N° 7, Bragado Letra “A”, Necochea Letra “B”, Lanús Letra "B” y Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial de Créditos Prendarios de Olavarría.

La reorganización se inscribe en el plan aprobado por el Ministerio de Justicia mediante la Resolución 306/2026, que contempla la transformación del sistema registral a través de la digitalización de trámites, la optimización de recursos y la reorganización progresiva de la red de oficinas. (Fuente: DIB)