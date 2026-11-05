Luto en el periodismo de Tandil y la región: falleció Juan Casero

Falleció en las últimas horas Juan Casero, una de las voces emblemáticas del periodismo deportivo de Tandil y acompañó especialmente la campaña de Santamarina. A través de la radio, acompañó la campaña del aurinegro y llevó las alternativas de sus partidos a los hinchas.

Con su voz detrás del micrófono, Casero supo transmitir emociones, contar partidos y acercar cada encuentro del aurinegro a quienes, por distintos motivos, no podían estar presentes en la cancha. Su labor radial lo convirtió en una voz familiar para los hinchas de Santamarina y para los seguidores del fútbol tandilense.

A lo largo de su recorrido, construyó un vínculo con el deporte local desde la comunicación y la pasión por el fútbol, dejando su huella en las transmisiones que acompañaron a tantas jornadas deportivas.

Su partida provoca una profunda tristeza entre colegas, amigos, deportistas e integrantes de la comunidad tandilense, que hoy despiden a alguien cuya voz formó parte de la historia reciente del deporte de la ciudad. (Fuente: El Eco)