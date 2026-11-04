Fútbol Femenino: las Inferiores arrancan con Play-Off y en Primera, ganaron los de arriba

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas prosiguió con su calendario y fue con la disputa de varios partidos.
El pasado domingo, en forma completa, se jugó la novena y penúltima fecha en Primera División y fue con victorias para Municipales y Club Ciudad de Olavarría, ambos clubes que quieren el “1”.
Por otro lado, el sábado, fue el turno de la última fecha de la etapa regular del torneo formativo y arrancan los Play-Off. Ambas categorías enfrentarán el cuarto vs. el quinto de la clasificación para definir al cuarto clasificado a las semifinales.
Los resultados:
En Primera
Ferro 0 - 2 (Mariela De la Quintana y Perla Bravo Cisneros) Colonias y Cerros
Club Ciudad 10 (Mía Suárez Fernández -2-, Milena Martín Pascua, Jazmín Vailati -2-, Luz Attadia -2-, Vanina Narváez -2- y Bianca Zibecchi Moriones) – 0 Racing
El Fortín 0 - 5 (Lucía Reyes, Sheila Irazar, Micaela Vivas y Magdalena Angueira -2-) Municipales
Sub13
El Fortín 2 (Luisina Marsiglio y Franchesca Cazas) - 1 (Clara Federico) Ferroviario
Racing 3 (Keyla Pérez -2- y Emma Lalanda) – 0 Ferro
Sub15
El Fortín 0 - 2 (Bianca Beratz -2-) Ferroviario
Racing 2 (Martina Campos Coronel y Olivia Fugaracho) - 1 (Jazmín Bonillo) Ferro
Fuente: prensa LFO