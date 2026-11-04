Fútbol Femenino: las Inferiores arrancan con Play-Off y en Primera, ganaron los de arriba

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas prosiguió con su calendario y fue con la disputa de varios partidos.

El pasado domingo, en forma completa, se jugó la novena y penúltima fecha en Primera División y fue con victorias para Municipales y Club Ciudad de Olavarría, ambos clubes que quieren el “1”.

Por otro lado, el sábado, fue el turno de la última fecha de la etapa regular del torneo formativo y arrancan los Play-Off. Ambas categorías enfrentarán el cuarto vs. el quinto de la clasificación para definir al cuarto clasificado a las semifinales.

Los resultados:

En Primera

Ferro 0 - 2 (Mariela De la Quintana y Perla Bravo Cisneros) Colonias y Cerros

Club Ciudad 10 (Mía Suárez Fernández -2-, Milena Martín Pascua, Jazmín Vailati -2-, Luz Attadia -2-, Vanina Narváez -2- y Bianca Zibecchi Moriones) – 0 Racing

El Fortín 0 - 5 (Lucía Reyes, Sheila Irazar, Micaela Vivas y Magdalena Angueira -2-) Municipales

Sub13

El Fortín 2 (Luisina Marsiglio y Franchesca Cazas) - 1 (Clara Federico) Ferroviario

Racing 3 (Keyla Pérez -2- y Emma Lalanda) – 0 Ferro

Sub15

El Fortín 0 - 2 (Bianca Beratz -2-) Ferroviario

Racing 2 (Martina Campos Coronel y Olivia Fugaracho) - 1 (Jazmín Bonillo) Ferro

Fuente: prensa LFO