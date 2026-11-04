Vacaciones de verano: cómo evitar estafas con departamentos y hoteles

A poco más de un mes del comienzo de verano y la temporada de vacaciones, principalmente en la Costa Atlántica, la búsqueda de hoteles y departamentos para pasar unos días en la playa puede pasar rápidamente de un momento agradable a una pesadilla por la enorme cantidad de “ofertas fantasma” y estafas a través de las redes sociales o incluso páginas exclusivas de alquiler.



El Fiscal Lucas Moyano, experto en ciberdelincuencia, brindó una serie de consejos y aspectos a tener en cuenta para no ser blanco de esta modalidad que año tras año gana terreno en internet.



“Tenemos que saber cómo nos pueden engañar los delincuentes y lo más normal es a través de redes sociales con algún inmueble, con fotos de casas reales”, inició.



Indicó que al momento de buscar un alquiler a través de redes sociales como Facebook la primera regla es “ser siempre desconfiado, sobre todo antes de hacer cualquier tipo de transacción”.



Algunos de los ‘Tips’ que enumeró Moyano fueron verificar el valor, si es mucho más accesible que otros de la zona, buscar en Google Maps si existe, pedir una verificación por llamada al anfitrión e investigar si el mismo inmueble está publicado en otras plataformas por la misma persona.



“En los casos comunes de estafa lo que buscan es apurarte para que hagas el depósito rápidamente con argumentos variados, que otras personas están preguntando o que va a subir el precio”, apuntó Moyano sobre las tácticas utilizadas por los delincuentes.

“Hay que ver los perfiles, la fecha de creación, de cuándo son las publicaciones, si tiene comentarios, amigos, recomendaciones. Chequear todo lo que elimina la posibilidad de que sea falso y creado sólo para realizar la estafa”, explicó.



En esa línea, recomendó buscar inmuebles a través de inmobiliarias de la zona o utilizar páginas web dedicadas al alquiler como Booking o Airbnb. “Ahí también hay que prestar atención porque hay perfiles falsos, lo indicado es mirar reseñas, la reputación del anfitrión y siempre que se pueda, una videollamada para despejar cualquier duda”, insistió.



Asimismo, sostuvo que los delincuentes han perfeccionado los modos de estafa para ser más difíciles de detectar. “Ya no ponen valores más económicos, sino que se acercan al precio de mercado pero solicitan una seña y ese dinero es el que se terminan quedando”, resaltó acerca de la importancia de chequear todos los datos antes de transferir dinero a una cuenta.



Además, una de las particularidades de estos fraudes es que las familias se percatan del engaño solo al llegar al lugar y que no exista el inmueble o no haya una reservación a su nombre.



“Son pasos sencillos que pueden ahorrar un gran disgusto que arruine las vacaciones”, sentenció Moyano.

