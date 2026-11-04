Abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2027 en el Iteco

Se encuentra abierta la inscripción para las distintas ofertas académicas que se ofrecen en el Instituto Tecnológico Olavarría (ITECO) para el ciclo lectivo 2027. Se trata de carreras con validez nacional, pensadas de acuerdo a las necesidades del sector productivo y laboral.

Las propuestas académicas para el ciclo lectivo 2027 son las siguientes:

_ Tecnicatura Superior en Mecatrónica.

_ Tecnicatura Superior en Gestión de Energías Renovables.

_ Tecnicatura Superior en Administración de PyMEs.

_ Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental y Salud.

_ Tecnicatura Superior en Minería.

Personas interesadas ya pueden pre inscribirse a través del sitio web del Iteco. El trámite deberá ser completado personalmente en la sede del Iteco, donde deberán acercarse con la siguiente documentación:

_ Fotocopia del título secundario o constancia de título en trámite.

_ Una foto carnet 4 x 4.

_ Fotocopia del DNI.

Todas las carreras tienen una duración de tres años y se otorgan títulos oficiales. Además, se cuenta con un sistema de prácticas profesionalizantes que permiten al estudiante adaptarse al ámbito laboral.

Cabe destacar que la Fundación Instituto Tecnológico Olavarría está conformada por la Municipalidad de Olavarría, Loma negra C.I.A.S.A, Cementos Avellaneda, Coopelectric, Parque Industrial de Olavarría y Cerro Negro.

Para mayor información, dirigirse a las oficinas ubicadas en Los Tilos y Los Paraísos (PIO 1) o contactarse telefónicamente al 2284-351976 (línea fija) en el horario de 13:30 a 21:30hs o al mail: secretaria.academica@iteco.edu.ar.