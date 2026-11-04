El CECO realizó 67 mamografías gratuitas a sus afiliadas

La campaña Octubre Rosa, por la que se realizaron decenas de actividades durante todo el mes para la prevención del cáncer de mama, también tuvo protagonismo en el Centro de Empleados de Comercio de Olavarría, que realizó 67 mamografías gratuitas a sus afiliadas.



Desde el CECO destacaron que los controles se realizaron en la sala de rayos de sus Policonsultorios y tuvo un balance altamente positivo. “Se superó tanto la cantidad de estudios realizados durante el año pasado como las expectativas para esta edición”, afirmaron desde el sindicato.



Asimismo, durante todo octubre se sensibilizó sobre el cáncer de mama, la promoción de controles periódicos y la concientización acerca de la importancia de la detección a tiempo.



Desde el CECO destacaron la importancia de sostener este tipo de acciones que acercan herramientas de prevención a las afiliadas y permiten acompañarlas en el cuidado de su salud.



“Con 67 mamografías realizadas y una convocatoria que superó las previsiones, Octubre Rosa volvió a consolidarse como una iniciativa de prevención y acompañamiento, reafirmando el compromiso del gremio mercantil con el bienestar de sus afiliadas”, remarcaron.

