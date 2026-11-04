Codo a codo para que el Jardín 905 retome las clases

El pasado sábado se realizó una jornada de voluntariado y trabajo solidario en la Sociedad de Fomento Villa Alfredo Fortabat, que este martes se convirtió en la sede provisoria del Jardín 905. La iniciativa formó parte del proyecto Solidaridad por la Infancia de Fundación Loma Negra y convocó a voluntarios del jardín, integrantes de la cooperadora y de la Sociedad de Fomento, familias, representantes de la Delegación Municipal y colaboradores de Loma Negra.

El objetivo se cumplió con creces: avanzar en el acondicionamiento del espacio para recibir a los 118 niños. Los trabajos incluyeron la revisión y adecuación de las instalaciones eléctricas, el mantenimiento de los servicios sanitarios y los artefactos de gas, la reparación de cielorrasos y paredes, la pintura de los ambientes, el acondicionamiento de puertas y ventanas y la mejora de la iluminación.

También se realizaron tareas de traslado de mobiliario y materiales para preparar el lugar para las actividades educativas que ya se retomaron el pasado martes.

La rápida respuesta y el compromiso de los distintos actores reflejaron la importancia del trabajo articulado para afrontar situaciones imprevistas y acompañar a la comunidad.

En este caso, el esfuerzo compartido buscó que los niños pudieran reencontrarse con sus compañeros y maestros y dar continuidad a sus aprendizajes mientras se avanza en la recuperación del edificio del jardín.

Fueron artífices de esta jornada el Consejo Escolar de Olavarría, la Jefatura Regional de Educación N° 25, la Cooperadora, la Delegación Municipal, Loma Negra y otras instituciones de la localidad.