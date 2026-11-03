Estudiantes, con el último boleto a Cuartos de Final del "Juan Domingo Mariangeli"

La Liga de Fútbol de Olavarría tiene al último clasificado desde la Reclasificación de la competencia oficial con la victoria de Estudiantes.

El "Bataraz" goleó 5 a 2 a Colonias y Cerros y se aseguró un lugar en los Cuartos de Final de la competencia local. Joaquín Stular en dos oportunidades, Juan Masson también por duplicado y Rodrigo Garro marcaron en el ganador, mientras que para el "Tricolor" anotaron Rafael Valeiras y Agustín Roldán.

En el estadio central del Parque Guerrero, no habían iniciado bien las acciones para los dirigidos por Mauricio Peralta, pero con paciencia y buenas asociaciones, mostró amplia supremacía para dar vuelta la historia.

Iban apenas 2 minutos cuando la visita se puso en ventaja con una buena aparición de Rafael Valeiras que ganó en velocidad y definió al arco vacío y algunos minutos después, el delantero tuvo chance de aumentar la diferencia, pero Gentil sacó la pelota sobre la línea.

Fue el "golpe" que necesitó el "albinegro" para reaccionar y a los 34´, en la primera jugada de peligro que generó, Joaquín Stular logró la igualdad con un certero cabezazo.

Por la misma vía, y a los 38´, volvió a aparecer Joaquín Stular que, tras un rebote del arquero, definió en el área chica para dar vuelta el resultado antes del descanso.

La segunda mitad fue toda de Estudiantes que tuvo varias situaciones antes de poder asegurar la victoria. Remates de Peralta y el ingresado Garro se fueron desviados, pero no así los de Juan Masson que marcó por duplicado a los 53´ y a los 60´.

El primero de su cuenta personal llegó tras una muy buena jugada colectiva que terminó con centro atrás de Leguizamón y el segundo, que, tras una buena jugada individual, ingresó al área y sentenció el partido.

Quedó tiempo después para el descuento de Agustín Roldán a los 82´ saltando más alto que todos en el área ajena y la definición de Rodrigo Garro, luego de una buena habilitación de Abentín, a los 88´.

Fue triunfo de Estudiantes, que luego del golpe que significó la eliminación en el Torneo Regional Amateur el pasado domingo, aseguró su continuidad en el Torneo Oficial “Juan Domingo Marinangeli” y enfrentará a Ferro en los Cuartos de Final.

Síntesis Estudiantes – Colonias y Cerros:

Estadio: Parque Guerrero

Árbitro: Darío Vidovi

Estudiantes (5): Ramiro Biscardi; Ramiro Alonso, Leonardo Vitale (B. Zalazar), Diego San Julián (F. Dimartino), Elías Errobidart; Gerónimo Candia (R. Garro), Kevin Gentil, Bruno Peralta (M. Abentin), Enzo Leguizamón; Jan Masson, Joaquín Stular (G. Pelaytay). DT- Mauricio Peralta

Colonias y Cerros (2): Heber Peralta (M. Schoos); Thiago Laffitte, Agustín Roldán (T. Henrik), Nino Oriti, Bruno Larignee (L. Erreca); Matías Desch, Luca Mutuverria, Lucas Nucci (J. Alves), Rubén Salvatierra; Bruno Luna (E. Mañandez), Rafael Valeiras. DT- Martín Aguirre

Amonestados: no hubo

Expulsados: no hubo

Goles: 2´ PT Rafael Valeiras (CyC); 34´ PT Joaquín Stular (CAE); 38´ PT Joaquín Stular (CAE); 8´ ST Juan Masson (CAE); 15´ ST Juan Masson (CAE); 37´ ST Agustín Roldán (CyC); 43´ ST Rodrigo Garro (CAE)