El día después del devastador incendio de un taller



Un taller mecánico se incendió este lunes por la noche, y el trabajo de más de 30 años se consumió en apenas minutos.



“Mecánica Modarelli” está ubicado en General Paz 1451, entre Piedras y Tacuarí. Minutos después de las 21 se desató el siniestro en el interior del taller que provocó pérdidas materiales totales.



Aún resta establecer las causas del hecho y para ello se hicieron presentes este martes peritos de Bomberos de Azul.



Tres dotaciones del Cuartel Central de Olavarría trabajaron en el incendio entre las 21:07 y las 22:57. Primero se hizo presente una unidad y más tarde llegaron un camión cisterna y un móvil de traslado de personal con refuerzos, quienes trabajaron bajo las órdenes del oficial auxiliar Rafael Martínez.

De acuerdo a la información oficial, se registraron daños estructurales en el inmueble y destrucción total en un Chevrolet Corsa. También resultaron afectados una camioneta Chevrolet S10, una computadora, un scanner, repuestos varios y demás herramientas propias de la actividad.



Pese a la gravedad del siniestro, afortunadamente no hubo heridos, aunque el propietario del taller tuvo que ser asistido por inhalación de humo.



Las muestras de apoyo y afecto no tardaron en llegar, y los allegados a la familia Modarelli rápidamente pusieron en marcha una colecta para reunir fondos.



“Gente de bien y muy trabajadora”, “buenos vecinos” y “excelentes personas” son algunas de las expresiones utilizadas en las redes para definir a los referentes del taller.



“Perdimos absolutamente todo el trabajo de tres décadas”



El día después del devastador incendio, Sergio Modarelli expresó a este medio que no pudieron salvar nada. El taller quedó hecho cenizas y deberán empezar de nuevo.



“No quedó nada, absolutamente nada, ni el revoque de las paredes. Perdimos todo el sacrificio que hizo mi viejo durante 30 años y yo durante 10” manifestó, mientras una grúa retiraba del taller el auto y la camioneta afectados.

“No quedaron herramientas, no quedaron insumos, se quemaron dos vehículos de clientes que no sabemos si el seguro se los va a pagar o no. Yo creo que la estructura del taller no sirve más. Vendíamos aceite, filtros, bobinas, repuestos, de eso tampoco quedó nada” lamentó.



“No sabemos cómo vamos a seguir. En principio queremos saber si este lugar sirve o no. Teníamos ganas de mudarnos porque el lugar nos estaba quedando chico, pero ahora hay que arrancar de cero” manifestó Sergio.



Quienes quieran colaborar pueden hacerlo al alias mecanica.modarelli. (con punto final).

