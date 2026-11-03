Mujica: “Creo que fuimos ampliamente superiores”

En el mediodía del último domingo, Racing venció a Estudiantes en los Cuartos de Final de la Región Pampeana Sur del certamen que organiza el Consejo Federal y en plenos festejos de clasificación, Pablo Mujica dio su opinión.

Pablo Mujica fue el gran protagonista en el Parque Carlos Guerrero. A los 40 minutos del segundo tiempo y cuando el partido parecía encaminarse hacia la definición por penales, apareció con un derechazo para torcer la historia y sellar la clasificación de Racing a Semifinales.

“En este torneo tengo más goles de derecha que de izquierda”, fue una de las primeras frases del Zurdo después de convertirse en el héroe de la clasificación y además aseguró: “Son esas jugadas que pateás y la podés mandar a cualquier lado. Me salió al arco y pudimos festejar”.

Ya con la alegría del vestuario y la clasificación asegurada, Mujica hizo su análisis de un partido que tuvo pocas situaciones de peligro y que se resolvió con una aparición individual: “Fue feo. Un equipo que hace no jugar al rival. Nosotros intentamos con nuestra forma, pero la cancha no ayudaba. Sabíamos que teníamos que jugar a la segunda pelota y meter. Creo que fuimos ampliamente superiores”, sostuvo.

El camino hacia las semifinales tampoco estuvo exento de dificultades. Durante la semana previa, el plantel debió afrontar distintas situaciones, entre ellas la sanción de tres partidos que recibió Vicente Barberini. A eso se sumó una exigente seguidilla de encuentros, con futbolistas que acumularon una importante cantidad de minutos.

“Fue una semana muy difícil, pero no vamos a hablar de eso. La verdad que estamos contentos porque también en la semana nos aseguramos el uno en el torneo local y venimos jugando varios partidos en la semana. Hay chicos que disputaron como diez partidos en el mes. Algo importante para rescatar y seguimos peleando en los dos frentes”, destacó el delantero.

Con la clasificación consumada, Racing ya tiene la mirada puesta en Deportivo Norte, su próximo adversario en el certamen. Mujica anticipó una serie exigente y dejó en claro cuál será una de las prioridades del equipo: hacerse fuerte en condición de local.

“Un rival duro como todos. En esta instancia todos los partidos van a ser difíciles. No creo que haya un 3-0, un 4-0 en esta etapa. La idea es hacernos fuertes de local”, expresó.

Por último, el autor del gol decisivo habló de su regreso a Racing y del presente que atraviesa con la camiseta del club. Una decisión que, según reconoció, tomó buscando recuperar las sensaciones que hoy disfruta.

“Vine por esto. En Villa Mitre no querían que me vaya, pero no la estaba pasando bien. El club hizo un sacrificio enorme, que lo valoro mucho. Hoy soy jugador de Racing, me compraron el pase, así que feliz. Quiero quedarme acá”, concluyó.

Mujica volvió para vivir momentos como este. Y en una tarde de clásico, con un derechazo a diez minutos del final, le regaló a Racing una clasificación y se convirtió en el nombre propio de una nueva alegría racinguista.