La pasada semana el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) aprobó por unanimidad la creación de la especialización en Pediatría en la Facultad de Ciencias de la Salud de Olavarría.

El objetivo de este posgrado será formar especialistas en Pediatría capaces de brindar una atención integral a niños, niñas y adolescentes en los diferentes escenarios y niveles de complejidad del sistema de salud.

“Para nosotros significa un avance sumamente importante” resaltó el decano de la casa de altos estudios, Dr. Gustavo Otegui y recordó que “es nuestro segundo posgrado. El primero es la maestría en políticas públicas de salud mental”.

La nueva carrera será dirigida por la médica especialista Nancy Guerrero, docente y directora del Hospital de Niños “Dr. Debilio Blanco Villegas” de Tandil.

“La importancia de la especialización en Pediatría es que va a articular con la residencia en pediatría. ¿Esto qué significa? Lo voy a explicar de manera sencilla: la residencia en pediatría al egresar otorga a los graduados una certificación, pero no es un título universitario. Entonces, cuando simultáneamente van haciendo las prácticas en la residencia y al mismo tiempo construyendo una formación académica -que es lo que vamos a dictar nosotros-, obtienen además de esa certificación un título universitario” sintetizó el Dr. Otegui.

La originalidad de esta especialización es que tiene determinados componentes que son transversales durante estos tres años: la formación en docencia, en investigación, en bioética, en comunicación efectiva y en las diferentes dimensiones de humanismo.

“Con esta especialización vamos a terminar logrando precisamente esta formación disciplinar en pediatría, es decir, que va a trabajar sobre distintos aspectos de la salud en niños, niñas y adolescentes y al mismo tiempo toda esta dimensión transversal” resaltó.

Otegui se refirió al paso dado el pasado jueves, con la aprobación por parte del Consejo Superior de la Unicen: “Es la conclusión de un trabajo de aproximadamente un año, que todo el equipo que dirige la doctora Nancy Guerrero ha sido asistido por la Secretaría de Investigación y Postgrado, con la coordinación académica de la profesora Magdalena Costanzo -que ha hecho todo el asesoramiento académico- concluye con esto”.

“Ahora lo que nos queda para la maestría y para la especialización es la presentación a CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria), que ya la hemos hecho” reveló y añadió que “hay todo un equipo en CONEAU que va a hacer la evaluación de estas dos carreras de posgrado. Una vez que eso esté terminado, podremos empezar a dictar la carrera”.

“La propuesta promoverá el desarrollo progresivo de competencias para una práctica pediátrica científicamente fundamentada, reflexiva, interdisciplinaria y socialmente responsable” se dijo desde la Facultad de Ciencias de la Salud de Olavarría.