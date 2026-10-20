La Liga Anual tuvo fecha para cuatro categorías Impares

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel tuvo acción en cuatro categorías Impares en varios complejos locales. Jugaron Damas Quinta y Séptima y Caballeros Quinta y Séptima.

En Caballeros Quinta, Francisco Patti y Facundo Moretti festejaron el título tras vencer a Leandro Nuevas y Juan Ignacio Veneciano por 5/7, 6/3 y 6/1. Patti se llevó la distinción como MVP de la categoría.

Además, en Séptima Caballeros, el festejo fue para Santino Ramallo y Sebastián Arouxet tras superar en la final a José Luis Blua y Néstor Fabián Otero por 7/6 y 6/1.

Dentro de la rama femenina, Matilde Durañona y Soledad Toledo se adjudicaron el campeonato en Quinta luego de revertir el resultado ante Verónica Más y Melisa Del Valle. La pareja ganadora se impuso por 2/6, 6/3 y 6/4.

Finalmente, Luciana Montero y Antonella Caballero se consagraron campeonas en Séptima al vencer a Nicole Martino y Brisa Arce Herrera por 6/1 y 6/2. Montero recibió el reconocimiento como MVP de la división.

Fuente: prensa ACOP