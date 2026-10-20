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La Liga Anual tuvo fecha para cuatro categorías Impares

Durante el último fin de semana se completó una nueva fecha de la Liga Anual con acción para las categorías Impares.

Martes, 20 de octubre de 2026 a las 16:34

Por Redacción

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel tuvo acción en cuatro categorías Impares en varios complejos locales. Jugaron Damas Quinta y Séptima y Caballeros Quinta y Séptima.

En Caballeros Quinta, Francisco Patti y Facundo Moretti festejaron el título tras vencer a Leandro Nuevas y Juan Ignacio Veneciano por 5/7, 6/3 y 6/1. Patti se llevó la distinción como MVP de la categoría.

Además, en Séptima Caballeros, el festejo fue para Santino Ramallo y Sebastián Arouxet tras superar en la final a José Luis Blua y Néstor Fabián Otero por 7/6 y 6/1. 

Dentro de la rama femenina, Matilde Durañona y Soledad Toledo se adjudicaron el campeonato en Quinta luego de revertir el resultado ante Verónica Más y Melisa Del Valle. La pareja ganadora se impuso por 2/6, 6/3 y 6/4.

Finalmente, Luciana Montero y Antonella Caballero se consagraron campeonas en Séptima al vencer a Nicole Martino y Brisa Arce Herrera por 6/1 y 6/2. Montero recibió el reconocimiento como MVP de la división.

 

Fuente: prensa ACOP

 

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