ACOP: las categorías Pares jugaron la última fecha

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel completó una nueva fecha para la Liga Anual y fue con acción en siete categorías Pares.

En Caballeros Segunda, Marcos Silveri y Pablo Ciancio se consagraron campeones al superar a Agustín Grau y Lucio Llorente por 6/1 y 6/4.

La categoría Caballeros Cuarta tuvo como campeones a Jeremías Acuña y Agustín Coria, quienes vencieron a Facundo Seghezzo y Facundo Sosa por 6/1 y 6/4.

Esteban Nahuel Sos y Agustín Carpinetti protagonizaron una final ajustada para quedarse con el campeonato frente a Antonino Di Salvo y Matías Tassan en Sexta. La pareja ganadora se impuso por 2/6, 6/3 y 7/6.

En Caballeros Séptima “B”, Bruno Gómez González y Mateo Pinini se quedaron con el título tras vencer a Agustín Gómez Banovic y Mateo Gómez Banovic por 6/1, 2/6 y 6/3.

En Junior Quinta +35, Emmanuel Velo y Julio Pineda se consagraron campeones al superar a Luis Falasco y Paul Gastón Etchegaray por 7/6 y 6/3.

Por el lado de Damas, Sexta, Clara Recofsky y Guadalupe Esnal se impusieron por 6/3 y 6/4 ante Eugenia Berrueta y María Josefina Viñuales.

Por último, en Cuarta, Julieta Sak y Katia Block lograron el título tras derrotar a Michelle Anzunino y Pilar Martínez Gurrieri por 6/3 y 6/1.

Fuente: prensa ACOP