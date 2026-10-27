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ACOP: las categorías Pares jugaron la última fecha

En el transcurso del último fin de semana, culminó la última fecha de categorías Pares con 176 jugadores inscriptos.

Martes, 27 de octubre de 2026 a las 14:47

Por Redacción

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel completó una nueva fecha para la Liga Anual y fue con acción en siete categorías Pares.

En Caballeros Segunda, Marcos Silveri y Pablo Ciancio se consagraron campeones al superar a Agustín Grau y Lucio Llorente por 6/1 y 6/4.

La categoría Caballeros Cuarta tuvo como campeones a Jeremías Acuña y Agustín Coria, quienes vencieron a Facundo Seghezzo y Facundo Sosa por 6/1 y 6/4. 

Esteban Nahuel Sos y Agustín Carpinetti protagonizaron una final ajustada para quedarse con el campeonato frente a Antonino Di Salvo y Matías Tassan en Sexta. La pareja ganadora se impuso por 2/6, 6/3 y 7/6.

En Caballeros Séptima “B”, Bruno Gómez González y Mateo Pinini se quedaron con el título tras vencer a Agustín Gómez Banovic y Mateo Gómez Banovic por 6/1, 2/6 y 6/3. 

En Junior Quinta +35, Emmanuel Velo y Julio Pineda se consagraron campeones al superar a Luis Falasco y Paul Gastón Etchegaray por 7/6 y 6/3. 

Por el lado de Damas, Sexta, Clara Recofsky y Guadalupe Esnal se impusieron por 6/3 y 6/4 ante Eugenia Berrueta y María Josefina Viñuales. 

Por último, en Cuarta, Julieta Sak y Katia Block lograron el título tras derrotar a Michelle Anzunino y Pilar Martínez Gurrieri por 6/3 y 6/1. 

 

Fuente: prensa ACOP

 

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