Un equipo utilitario, que anota poco y al que todavía no le hicieron goles

“Primero el cero en el arco propio” sería la máxima de este Deportivo Norte, que volverá a ser rival de Racing en un “mata - mata” del Torneo Federal Amateur, como lo fue en los cuartos de final de la edición anterior, con un global 4-3 para los chairas. Así lo reflejan sus números en los seis partidos disputados hasta el momento: aún no sabe lo que es ir a buscar la pelota al fondo de su arco y en el de enfrente sólo hizo 5 goles en 6 partidos.

Enfrentó a dos rivales hasta el momento, contra los cuatro que tuvo Racing: con Quilmes de Mar del Plata empataron 0-0 en el inicio del campeonato y este domingo en las revanchas de los cuartos de final, mentras le ganó 2-0 en el comienzo de las revanchas de la primera fase y 1-0 en el partido de ida de la tercera.

El restante rival fue Defensores de Valeria del Mar, al que superó 1-0 en los dos partidos. Su víctima en cuartos (Quilmes) lo goleó 5-2 como visitante y 4-0 de local.

Para Racing se trata del mismo rival de comienzo de años, pero no del mismo equipo, aunque parecido... Cambió el arquero: Agustín Zapata volvió a Alvarado y lo reemplazó el venezolano - alemán Joaquín Alfonso Rodríguez Pfeiffer; se fueron los Miori (Marco a Alvarado) y Mauricio (a Kimberley) y Leonardo Berón retornó a Kimberley.

Con respecto al equipo que visitó por última vez Olavarría y cayó 3-1 en el “Buglione Martinese” el domingo último presentó a tres de los cuatro defensores (Fermín Iriarte, Gerónimo Fernández y Leandro Páez); en la mitad de la cancha repitió Sebastián Uhart, Juan Segundo Rojas y al ayacuchense Joaquín González, que 10 meses atrás ingresó en el segundo tiempo y el fin de semana pasado fue titular. Y arriba sigue el eterno goleador Enzo Astiz.

El “largo” Joaquín Alfonso Rodríguez Pfeiffer tiene 23 años, mide casi 1,90 metros y llegó de Victoriano Arenas del ascenso metropolitano luego de pasar por Zamora FC y Academia de Puerto Cabello de su país.

Las otras dos novedades en el equipo con respecto al TRFA 25/26 son el mediapunta Ignacio “Tiky” Ayala (refuerzo de Ferroviario de Balcarce) y el extremo rapidito Manfredi Lucas (llegó de Once Unidos).

El módulo táctico del Deportivo Norte es un 4-4-2, que puede mutar al 4-3-1-2, con Ayala flotando detrás de los dos delanteros, Manfredi que se mueve por la izquierda y el conocido Astiz, cuyo hábitat natural es el área rival y con el oficio que alimentaron los años de experiencia para jugar de espaldas al arco.