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Un equipo utilitario, que anota poco y al que todavía no le hicieron goles

Deportivo Norte, rival de Racing en una de las semifinales de la Región Pampeana Sur, se presenta como un rival invulnerable hasta ahora en defensa y con los goles justos y necesarios en ataque.

Martes, 03 de noviembre de 2026 a las 08:50

Por Redacción

“Primero el cero en el arco propio” sería la máxima de este Deportivo Norte, que volverá a ser rival de Racing en un “mata - mata” del Torneo Federal Amateur, como lo fue en los cuartos de final de la edición anterior, con un global 4-3 para los chairas. Así lo reflejan sus números en los seis partidos disputados hasta el momento: aún no sabe lo que es ir a buscar la pelota al fondo de su arco y en el de enfrente sólo hizo 5 goles en 6 partidos.

Enfrentó a dos rivales hasta el momento, contra los cuatro que tuvo Racing: con Quilmes de Mar del Plata empataron 0-0 en el inicio del campeonato y este domingo en las revanchas de los cuartos de final, mentras le ganó 2-0 en el comienzo de las revanchas de la primera fase y 1-0 en el partido de ida de la tercera.

El restante rival fue Defensores de Valeria del Mar, al que superó 1-0 en los dos partidos. Su víctima en cuartos (Quilmes) lo goleó 5-2 como visitante y 4-0 de local.

Para Racing se trata del mismo rival de comienzo de años, pero no del mismo equipo, aunque parecido... Cambió el arquero: Agustín Zapata volvió a Alvarado y lo reemplazó el venezolano - alemán Joaquín Alfonso Rodríguez Pfeiffer; se fueron los Miori (Marco a Alvarado) y Mauricio (a Kimberley) y Leonardo Berón retornó a Kimberley.

Con respecto al equipo que visitó por última vez Olavarría y cayó 3-1 en el “Buglione Martinese” el domingo último presentó a tres de los cuatro defensores (Fermín Iriarte, Gerónimo Fernández y Leandro Páez); en la mitad de la cancha repitió Sebastián Uhart, Juan Segundo Rojas y al ayacuchense Joaquín González, que 10 meses atrás ingresó en el segundo tiempo y el fin de semana pasado fue titular. Y arriba sigue el eterno goleador Enzo Astiz.

El “largo” Joaquín Alfonso Rodríguez Pfeiffer tiene 23 años, mide casi 1,90 metros y llegó de Victoriano Arenas del ascenso metropolitano luego de pasar por Zamora FC y Academia de Puerto Cabello de su país.

Las otras dos novedades en el equipo con respecto al TRFA 25/26 son el mediapunta Ignacio “Tiky” Ayala (refuerzo de Ferroviario de Balcarce) y el extremo rapidito Manfredi Lucas (llegó de Once Unidos).

El módulo táctico del Deportivo Norte es un 4-4-2, que puede mutar al 4-3-1-2, con Ayala flotando detrás de los dos delanteros, Manfredi que se mueve por la izquierda y el conocido Astiz, cuyo hábitat natural es el área rival y con el oficio que alimentaron los años de experiencia para jugar de espaldas al arco.

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