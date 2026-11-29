La Liga de Fútbol de Olavarría tiene a su campeón en la Primera División femenina ya que en el Tete Di Carlo, hubo definición.

En el césped sintético del Club Embajadores, Ciudad de Olavarría enfrentó a Municipales en la Final de Play-Off del Torneo Clausura, pero la goleada le permitió también consagrarse como el mejor equipo del año al haberse adjudicado, también el Torneo Apertura.

El CCO se impuso 5 a 0 al representativo del sindicato con dos goles de Luz Attadia, dos de Mía Suárez y el restante de Bianca Zibecchi.

Andrea Serris, ex jugadora y cuyo nombre llevaron los torneos del 2026 fue reconocida por las entidades y recibió una placa y también hizo entrega de la copa de campeonato al elenco dirigido por Enrique De la Vega.