Racing visita a Estudiantes de La Plata en el segundo punto de la serie de Play-Off del certamen que organiza la Federación Bonaerense de Básquet.

El “Chaira” visitará a Estudiantes en el gimnasio de Banco Provincia, cito en 476 y 21 de City Bell desde las 21:00 hs. en búsqueda de nueva victoria para asegurar su clasificación al Final Four.

Los dirigidos por Matías Orlando viajó a la capital provincial en la mañana del domingo y con todo el plantel a disposición para afrontar el trascendental partido y lograr el triunfo que lo clasifique a la instancia por la lucha por el título provincial, consagración que ya logró en Junín.

Por su parte, el “Pincha”, finalista en el certamen doméstico platense, no tiene margen de error y sabe que para lograr el triunfo que necesita deberá controlar a los referentes del equipo olavarriense que fueron determinantes en el Parque Olavarría.

El cotejo se pondrá en marcha a las 21.00 y será transmitido por el Canal Oficial de YouTube de la entidad platense que de lograr la victoria forzará el tercer partido a jugarse en la noche del lunes.