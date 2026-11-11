Finalizó la Fase Regular del Torneo “Andrea Serris” y Ciudad de Olavarría es el “1”

En el transcurso de la semana se jugó la primera instancia del segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División Femenina.

El pasado miércoles se jugó el encuentro pendiente de la séptima fecha y Club Ciudad de Olavarría superó a Ferro para llegar al primer puesto de la tabla de posiciones y luego ratificarlo el pasado fin de semana al derrotar a su inmediato perseguidor, Municipales. Además, el “Tricolor” se quedó con la posición de privilegio y se aseguró un lugar en la Final.

Durante la jornada dominical se definieron el resto de las posiciones con el empate entre El Fortín y Colonias y Cerros y los primeros puntos para Ferro que venció a Racing.

Finalizada la Fase Regular, Club Ciudad (primero de la etapa regular) y Municipales (segundo) se clasificaron directamente a las semifinales, en tanto que los otros cuatro clubes disputarán una Reclasificación a un solo partido en cancha del mejor ubicado y con ventaja deportiva.

Los resultados:

Ferro 1 (Nicole Zambrana) – 14 Club Ciudad de Olavarría (Luz Attadia -2-, Jazmín Vailati -3-, Mía Suárez Fernández -7-, Bianca Zibecchi y Mariela Zamorano)

Municipales 2 (Magdalena Angueira -2-) - 3 (Jazmín Vailati -2- y Mía Suárez Fernández) Club Ciudad

Racing 0 - 2 (Abril Marín y Alison Castro) Ferro

Colonias y Cerros 0 – 0 El Fortín

Los cruces:

Colonias y Cerros vs. Ferro

Racing vs. El Fortín

Fuente: prensa LFO