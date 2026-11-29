En la última sesión del Senado bonaerense la Cámara Alta otorgó media sanción a la iniciativa presentada por la senadora Emilia Subiza, que busca habilitar la compactación de motos y vehículos que circulen con caños de escape libres o adulterados.



El proyecto establece un régimen integral que prohíbe no sólo la circulación de vehículos con escapes libres o adulterados, sino también su fabricación, venta e instalación en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.



Quienes circulen en infracción o realicen maniobras ruidosas enfrentarán el secuestro preventivo del vehículo, la retención de la licencia, inhabilitación para conducir de tres meses a un año y multas de 300 a 1.000 Unidades Fijas (UF). Estas podrían significar hoy unos $2.281.000.



Por otro lado, la normativa establece que todos los caños de escape antirreglamentarios decomisados deberán ser destruidos de forma inmediata y obligatoria.



Solo se permitirán escapes especiales en vehículos destinados exclusivamente a competencias deportivas o exhibiciones privadas, los cuales no podrán circular por la vía pública, deberán ser trasladados en medios adecuados y solo podrán ser intervenidos en talleres inscriptos en un nuevo Registro Provincial específico.

