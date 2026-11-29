Fuente: DIB

Un nuevo accidente en el concesionario Ferrosur Roca se produjo en la tarde de este sábado cuando un tren de cargas descarriló en el partido de Bahía Blanca entre Cabildo y Cochrane de la Vía Pringles, probablemente a causa de la dilatación de los rieles por las altas temperaturas, además del escaso mantenimiento.

Las primeras imágenes del accidente fueron difundidas por el medio especializado El Desvío, en las que puede observarse a la locomotora General Motors GT22 N° 9013 fuera de las vías junto a varios vagones de la formación.

Otro tren, otro descarrilamiento

El episodio se produjo apenas diez días después de otro accidente protagonizado por una formación de la misma empresa en el mismo corredor ferroviario. El 18 de noviembre, un tren de cargas de Ferrosur Roca descarriló entre Saldungaray y Cabildo, también sobre la Vía Pringles, dejando varios vagones semivolcados.

La repetición de incidentes en un lapso tan breve reavivó los cuestionamientos sobre las condiciones de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria utilizada por los trenes de carga en el sur bonaerense, una zona estratégica para el transporte de mercaderías entre los puertos y los centros productivos de la región, señala El Orden de Pringles.

Luego de los trabajos para remover la locomotora y los vagones afectados, se iniciarán inspecciones técnicas destinadas a determinar el origen del accidente y evaluar posibles daños en la vía. Hasta el momento no se notificó que hubiera heridos.

La Vía Pringles constituye uno de los corredores utilizados por los servicios de cargas que atraviesan el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y conecta distintos puntos de relevancia logística para el sistema ferroviario nacional, llegando hasta Zapala, en Neuquén.