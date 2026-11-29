Marcos Gomez, integrante de Zona de Nado, es el impulsor de la ordenanza 5979/26 que se sancionó el jueves en la última sesión ordinaria del 2026, presentada por la concejal de Fuerza Patria Natalia Álvarez y que se aprobó con una votación unánime.



El proyecto que creó un régimen para el uso recreativo y deportivo del arroyo Tapalqué en el Partido de Olavarría causó impacto en la sociedad por ser la primera vez desde la prohibición en el año 2012 que las personas podrán ingresar al agua del arroyo sin incurrir en una falta, con ciertos regímenes.



El proyecto fue aprobado por el HCD y en detalle, contempla el uso recreativo y deportivo del Arroyo Tapalqué dentro del Partido de Olavarría, incluyendo la natación en aguas abiertas, el remo, el kayak, el stand up paddle y otras actividades acuáticas compatibles, en condiciones de seguridad, salubridad y protección ambiental. La actividad individual en cualquier sector no habilitado continúa prohibida.



En diálogo con Verte, Gómez explicó que la idea comenzó en el año 2024 con el objetivo de poder realizar natación en aguas abiertas sin abandonar la ciudad, utilizando el cauce del arroyo Tapalqué.



“Teníamos la espina de tenerlo y no poder usarlo. El arroyo tiene, nadables, una distancia de 4.200 metros entre la cascada de La Isla hasta el puente Nativa del Club Estudiantes”, indicó y sostuvo que “dentro de la Provincia no hay ningún arroyo que tenga esa distancia de nado”.



Recordó que en una primera instancia “organizamos una juntada en La Isla a la que llegaron 40 personas y no sabíamos de dónde habían salido. Era algo que no estaba permitido pero eso fue lo que disparó la iniciativa”.



Luego de ese momento comenzó a investigar el Decreto Municipal N° 078/12, que prohibió cualquier actividad dentro del arroyo con contacto directo del agua,y los fundamentos para tomar la decisión de suspender las actividades recreativas y deportivas en todos los sectores del cauce.



Con ese primer acercamiento, inició el camino para recabar muestras en distintos puntos y descubrió que había sectores, que según los estándares de sanidad, eran aptos para el contacto humano.



“Me acerqué con Juan Pablo Arouxet, subsecretario de Deportes (actualmente en Desarrollo de la Comunidad) a plantearle la problemática porque nosotros nos queríamos seguir juntando y sabíamos que la comunidad iba a seguir creciendo”, remarcó.



“Nos guió mucho para lo que hoy es este proyecto porque estaba la inquietud de que si permitís el uso libre total, la realidad es que hoy se desbordaría de gente, pero este es un primer paso creo yo”, aseguró Gómez sobre el alcance de la nueva Ordenanza, exclusiva para la realización de entrenamientos, eventos y competencias grupales.



Destacó que su recorrido a través de diversas actividades en Córdoba, Quequén, Chubut y otras ciudades y provincias le permitió dialogar con los organizadores y adentrarse en los permisos, requisitos, prevención y equipamiento necesario para poder realizar los eventos de forma segura y volcarlo en el proyecto final presentado en el HCD, enfocado en la natación en aguas abiertas.



En primer lugar, los estudios para definir la sanidad del agua fueron realizados por la Autoridad del Agua (ADA) que arrojaron resultados positivos, siempre refiriéndose al sector delimitado entre La Isla y el puente Nativa del Club Estudiantes.



“Decidimos que sólo sea para eventos, bajo responsabilidad de los organizadores eximiendo al Municipio, que sólo sea un ente regulador”, detalló los principales puntos de la Ordenanza.



“Si hoy se habilitaría el viejo balneario no daría abasto, se desbordaría porque no está la infraestructura ni los recursos humanos desde el Municipio para poder hacerlo”, explicó.



Sobre las sensaciones de haber podido llevar adelante la iniciativa y que finalmente el jueves se haya aprobado en el HCD, sostuvo que “se te pasan por la cabeza los dos años y medio de trabajo, de mandar mensajes y saber que mucha gente ayudó, tanto desde el Municipio como los atletas y otras personas que formaron parte de esto”.



Además, destacó que los eventos y competencias sumarán a Olavarría al mapa de la natación y será un incentivo al turismo de nadadores que recorren el país.



Se refirió al vínculo de la ciudad con el arroyo Tapalqué y remarcó que de “algo que causaba tanta controversia, con tantos intereses políticos como el uso recreativo del agua, logramos que todos los bloques estén de acuerdo y apoyen la iniciativa, que será muy buena para la natación local”.



Los detalles de la Ordenanza



El ingreso al agua del Arroyo Tapalqué con fines de baño, natación u otras actividades que impliquen contacto directo solo estará permitido en los sectores habilitados, durante la temporada, en los días y horarios fijados, con el semáforo sanitario en verde y bajo las modalidades previstas en el documento: entrenamiento grupal de organizaciones registradas y eventos y competencias con autorización.



Remarcaron que se mantiene la prohibición para las personas que ingresen fuera de esas condiciones.



Para establecer la sanidad del agua, se creará el Programa Municipal de Monitoreo de Calidad de Agua del Arroyo Tapalqué, a cargo de Bromatología que deberá tomar y analizar una muestra mensual para controlar que se cumplan los parámetros mínimos de aptitud del agua para contacto directo.



Además, establecerán un semáforo sanitario que se podrá visualizar en cartelería y a través de la web del Municipio, que será actualizado antes de cada actividad y establecerá los sectores habilitados con los colores rojo, amarillo y verde.



La autorización para los eventos deberá solicitarse con una antelación mínima de 30 días, un plano del recorrido que realizarán los participantes, un guardavidas cada 20 participantes en el agua, contrato de servicio de emergencias y un plan de gestión ambiental que contempla la recolección de residuos y limpieza luego del evento.



Asimismo, los eventos con cobro de inscripción o entrada abonarán el derecho por uso del espacio público que fije la Ordenanza Fiscal e Impositiva. Quedan exentos los eventos gratuitos y los organizados por entidades sin fines de lucro.



Por último, el texto plantea que las organizaciones serán responsables del cumplimiento de los requisitos y protocolos de seguridad, eximiendo al Municipio de los reclamos de terceros, sin perjuicio de las funciones de control que corresponden al Estado Municipal.

