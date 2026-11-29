La Liga de Fútbol Sénior completó una nueva instancia de Play-Off del segundo torneo del año en las tres categorías.
En diferentes escenarios prosiguió la definición del Torneo Clausura y cada vez falta menos para conocer a los nuevos campeones en +42, +50 y +55.
Los resultados:
+42:
Ferro Seniors 3 (Cavallier, Kuhn, Miramon) - 3 (Giacomaso, Islas, Gutiérrez) Mariano Moreno. Penales: 7 – 8
El Rulo 1 (Quintana) - 2 (Guevara, Rupel) Deportivo Olavarría
Molino Viejo 0 - 0 Lo Viejo Funciona. Penales: 4-2
Sociedad de Fomento Mariano Moreno 0 - 3 (Achiar, Camiletti, Ríos) Sierra Chica "B"
Deportivo Giovanni 0 - 3 (Balbuena, Herrera, Oviedo) Sierra Chica "A"
Deportivo Fran 1 (Guardia) - 2 (Mendoza, Niz) Santa Agueda
San Martín 1 (Schroll) - 1 (Coti) La Candela. Penales: 5-3
Santa Catalina 0 - 3 (Landoni, Pellejero, Valencia) Loma Negra
Club El Provincial 1 (Cejas) - 0 Club Hinojo
Club La Amistad 0 - 1 Tercer Tiempo
+50:
Autoservicio Katrina 0 - 0 La Candela. Penales: 7-6
Los Tigres 3 (Lallana, Marmisolle, Merlos) – 1 (Castro) Peña de Boca
Truck Vial 0 - 0 Club El Fortín. Penales: gana 8-7
Sociedad de Fomento Los Robles 3 (Landoni, Mundo, Quintero) - 4 (Aranda -2-, Praiz, Samarelle) Club Loma Negra
Carboneros 2 (Lurbe, Carreras) - 0 Embajadores Seniors
+55
Carboneros 2 (Junger, Pedrozo) - 3 (Galman -3-) Truck Vial
Independiente de Loma Negra 3 (Gutiérrez, Milano, Paredes) - 4 (Aguirre, Di Martino, Lavalle, Teves) Sociedad de Fomento 4 de Octubre
Agrupación Malvinas 1 (Farra) - 0 Veteranos Continentales
La Tradición 1 (Andrada) - 1 (Pasarini) Defensores de Hinojo. Penales: 4-5
Mariano Moreno 3 (González -3-) - 1 (Suárez) Club Espigas