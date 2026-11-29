La nueva variante del Covid es preocupación para los grupos de riesgo según las autoridades sanitarias y en este contexto se alarma la indisponibilidad de vacunas en toda la provincia de Buenos Aires ante la falta de remesas del Gobierno nacional.

La detección de los primeros tres casos en el país de una nueva variante en dos lactantes menores de tres meses y una persona adulta de la provincia de Buenos Aires volvió a poner el foco en la situación sanitaria.

El ajuste del Gobierno nacional también llegó a la salud y la carencia se nota tanto en los hospitales públicos, como en las salas de atención primaria y en los vacunatorios.

Frente al estado de alerta que supone el escenario, este medio se puso en contacto con autoridades de la Región Sanitaria IX y estos informaron que el pasado 12 de noviembre fue la última entrega de vacunas y sólo llegaron 60 dosis.

La Región Sanitaria IX abarca a los partidos de Olavarría, Azul, Benito Juárez, Bolívar, General Alvear, General La Madrid, Laprida, Las Flores, Rauch y Tapalqué, con una población estimada superior a los 350 mil habitantes. Sólo en Olavarría (con una proyección de acuerdo a los datos del censo de 2022) son casi 130 mil.

Desde las autoridades de la Región Sanitaria y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires atribuyeron el problema a la interrupción de los envíos desde Nación: “Dejaron de mandar y no dicen cuándo se va a regularizar la situación”.

Los problemas de abastecimiento no se limitan al Covid. Este año también hubo complicaciones para conseguir vacunas antigripales, cuya disponibilidad resultó insuficiente frente a la demanda de los grupos de riesgo y ahora se suma la falta de dosis contra la fiebre amarilla.

Pese a que las vacunas no están actualizadas para el nuevo linaje del Covid, los especialistas insisten en la importancia de mantener la inmunización para prevenir cuadros graves.

La reconocida infectóloga y docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de Olavarría, Silvia González Ayala, recordó que el virus sigue circulando y advirtió que “la gente cree que se acabó y no es así. Siempre siguió circulando”.

La nueva variante detectada en el país, PJ.2.1, desciende de Omicron y fue incorporada por la Organización Mundial de la Salud a la categoría de variante bajo monitoreo.

González Ayala destacó que las vacunas disponibles siguen ofreciendo protección, aunque no estén actualizadas para este linaje. “Al tratarse de una cepa que deriva de Ómicron, las personas que están vacunadas tienen protección. Todas las vacunas sirven, aunque no estén actualizadas, porque ayudan a protegernos. Por eso hay que vacunarse”, sostuvo.

También recomendó mantener los refuerzos anuales, especialmente entre mayores de 65 años, personas con enfermedades de base y trabajadores de la salud.

En el mismo sentido la jefa del servicio de Infectología del Hospital Santamarina de Tandil, doctora Florencia Bruggesser, reveló que en aquella ciudad hay entre cuatro y seis internados con Covid de promedio en los distintos nosocomios. De Olavarría no existe información oficial.

La infectóloga describió el origen de esta variante como resultado de un “cambio saltarorial”, es decir, modificaciones genéticas más importantes en comparación con las anteriores. Según explicó, esta evolución podría traducirse en una mayor capacidad de transmisión.

Sin embargo, en declaraciones para el diario “El Eco”, indicó que los síntomas observados hasta el momento no presentan diferencias respecto de otros cuadros respiratorios: tos, mucosidad, congestión, fiebre, dolores musculares y cefalea. En determinados casos, la enfermedad puede evolucionar hacia una neumonía.

La infectóloga, en cuanto a las prioridades, indicó que los refuerzos están especialmente recomendados para personas mayores de 55 años con factores de riesgo.

Entre las medidas de prevención, la doctora Bruggesser, destacó la importancia de ventilar los ambientes, mantener una higiene frecuente de manos y utilizar barbijo en espacios concurridos o cuando se presentan síntomas respiratorios