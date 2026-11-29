El ex intendente José María Eseverri, jefe comunal desde 2007 hasta 2015, defendió el cobro del derecho de explotación de canteras ante la carga judicial de dos de las principales mineras instaladas en el partido.

En una extensa nota de opinión publicada este domingo en la edición de papel de Verte, Eseverri planteó que “Olavarría atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia económica” ante la decisión de la administración Milei de paralizar la obra pública y le adjudicó un “nivel devastado” a la actividad económica local

Puso en contexto la situación y sostuvo que “Miles de familias afectadas en sus ingresos, su calidad de vida, su esperanza de tener un buen vivir a partir de su trabajo”.

Dio ejemplos de lo que implica a nivel local la decisión del Gobierno nacional y en su rol de abogado reflexionó sobre el pedido de inconstitucionalidad argumentado por las firmas demandantes.

Uno de los puntos más fuertes fue recordar que el procesado José Luis Espert fue uno de los que hizo punta contra este ingreso vital para el desarrollo de la comunidad.

El texto completo es el siguiente:

“Olavarría atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia económica. La decisión del gobierno nacional de paralizar la obra pública desde el inicio de la gestión ha tenido un impacto devastador sobre nuestros niveles de actividad económica. El primer golpe lo sufrieron las canteras y las cementeras, los transportistas, los talleres, luego llegó al comercio y los servicios.

“Caída del empleo, caída de los ingresos, cierre de comercios. Miles de familias afectadas en sus ingresos, su calidad de vida, su esperanza de tener un buen vivir a partir de su trabajo. Cientos de pymes del transporte, el comercio y los servicios vinculados, han visto caer sus ingresos, viven a diario la pérdida de su capital de trabajo, sufren altos niveles de endeudamiento con ARCA o ARBA.

“Olavarría no tuvo un plan de obras locales que, en este contexto, dinamicen la actividad económica a la altura de su historia.

“Hasta el año 2015 el Municipio de Olavarría ejecutó planes de obra que alcanzaban anualmente con recursos propios, el 20% del presupuesto municipal. Se pavimentaban en promedio 150 cuadras anuales, se extendían las redes de gas, de agua potable, de cloacas, se construían edificios municipales desde museos, servicios territoriales, o centros de convenciones o exposiciones, protegía hidráulicamente la Ciudad, se extendían y modernizaban los parques públicos.

“En los últimos 11 años los gobiernos locales no han ejecutado obra pública en la medida de nuestra historia ni en la necesidad que este momento requiere. En cambio, se decidió gastar los mismos recursos en otras cosas y abandonar la inversión pública.

“El planteo de inconstitucionalidad. En este contexto de conversación sobre la inversión municipal, se presenta el planteo de dos empresas que atacan la constitucionalidad del impuesto a la piedra. Sobre esta cuestión es necesario aclarar el contexto:

1.- La ordenanza cuya constitucionalidad se discutió hace décadas no es la misma que la actual.

2.- La reforma constitucional del año 1994 le otorgó el dominio de nuestro subsuelo a las provincias.

3.- Olavarría dejó en los últimos 10 años de invertir en obra pública y en equipos de salud pública el equivalente al ingreso anual por este recurso. Ahora se dedica sustancialmente a gasto corriente.

4.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha elaborado una jurisprudencia en los últimos años en la que vincula la constitucionalidad de una tasa municipal a la efectiva contraprestación de un servicio.

5.- Las empresas que peticionan la inconstitucionalidad de la norma, claramente atraviesan un momento particular de pérdida de actividad, endeudamiento, y están en la búsqueda de alivianar su carga impositiva.-

“Defensa de su progreso. Frente a este panorama la política olavarriense, debería unirse en la defensa de un ingreso que fuera clave para el progreso alrededor de algunas premisas:

1.- Recuperar el objetivo histórico que tuvo el impuesto, es decir volcar el 100% del ingreso a la inversión pública.

“Destaco en este lugar que en el año 2019 propuse que el 10% del impuesto se destine anualmente a la Investigación y Desarrollo a fin de avanzar en una diversificación de nuestro modelo de desarrollo basado en las industrias del conocimiento. Una pena que no se haya avanzado en sentido, hoy el desarrollo de la IA y las industrias del conocimiento muestran que Olavarría, luego de 12 años, podría haberse transformado en una referencia nacional en la materia.

2.- Defender judicialmente el gravamen, y en caso de una eventual declaración de inconstitucionalidad establecer acuerdos con el Gobierno de la Provincia a fin de establecer un gravamen provincial aplicable a la explotación de canteras en la misma medida de la actual tasa, y que el mismo sea derivado íntegramente a los municipios mineros en la medida de su actividad.-

“Esa unidad debe ser de todas las fuerzas políticas, mostrar esa fortaleza ante la política nacional y provincial. Me permito recordar que en estos años hemos visto las imágenes de vecinos y dirigentes políticos con el ex diputado nacional José Luis Espert (LLA), quien fuera – allá por el año 2015-, el primero en plantear públicamente la necesidad de derogar este impuesto municipal. Hay que ser claros, contundentes y consecuentes, en todo momento y lugar, en la defensa de este recurso que hace al progreso de Olavarría.

“Finalmente quiero dejar en claro que disiento absolutamente con la posición de la Corte nacional. Su decisión de limitar las facultades tributarias municipales no hace más que desconocer la cantidad enorme de nuevas funciones que tienen a cargo los municipios por defección de otras jurisdicciones. Esto porque hoy los municipios arreglan escuelas, se ocupan del combustible de los patrulleros, de la compra de móviles, de cubrir los baches de las políticas sociales nacionales -que entre otras cosas abandonan discapacitados-, diseñan políticas culturales y tantas cosas más que son competencias de otros niveles del Estado.

“Esto debe ser repensado en un armonioso análisis del gasto público argentino. Debiendo establecer responsabilidades claras para sus tres niveles de gobierno y otorgarles facultades impositivas y cargarlos con la obligación de una inteligente, eficiente y transparente ejecución. Brasil lo hizo hace 30 años, durante la presidencia de Fernando Henrique Cardozo.

“Hemos perdido mucho tiempo. Pero deberíamos hacerlo” concluyó.