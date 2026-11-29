El Club Villa Mailin confirmó el equipo de trabajo para la temporada 2027.

La entidad presidida por Fabricio Schneider confirmó a su equipo de trabajo para el venidero año, seguir compitiendo en las categorías formativas de la Liga de Fútbol de Olavarría.

Villa Mailin confirmó la continuidad de Pedro Orellana y Paola Jerez como coordinadores de Inferiores y Escuelita respectivamente y también a quiénes serán los entrenadores de las categorías formativas.

En Escuelita, el “profe” será Maicol Benito, en Décima estarán Pablo y Tomás Banegas y en Novena Diego Orellana y Valentín Chaparro.

Además, mientras analizan la posibilidad de sumar Quinta, en Séptima y Sexta, los DT serán Christian Macías y Jorge Macaione.