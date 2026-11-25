El segundo certamen del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías femeninas siguió con la disputa de los Play-Off.

En Primera División, y durante el último domingo, se jugaron las Semifinales con triunfos para Club Ciudad de Olavarría y Municipales. Ciudad será ganador del Clausura en caso de una victoria; mientras que si se impone Municipales habrá un nuevo encuentro para conocer al mejor del segundo certamen.

Por otro lado, el pasado sábado se jugaron “Semis” en las categorías formativas, se jugaron las finales de Play-Off.

Hubo encuentros en la cancha de Hinojo, para las categorías Sub13 y Sub15. En la divisional menor se medirán por el título Ferroviario, que ganó los Play-Off y Racing, ganador de la Fase Regular y en Sub15, volverán a jugar Racing (obtuvo los playoffs) y Ferroviario (vencedor de la etapa regular)

Los resultados:

Sub13:

Ferroviario 1 (Sofía Aguirre) - Municipales 0

Sub15:

Ferroviario 0 - 2 (Nicole Agostinone y Olivia Fugaracho) Racing

Primera:

Club Ciudad de Olavarría 2 (Milena Martín y Vanina Narváez) – 0 Racing

Municipales 4 (Micaela Vivas 3 y Sonia Tabarés) - 2 (Micaela Rosini y Melisa Lara) Colonias y Cerros

Fuente: prensa LFO