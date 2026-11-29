Sin margen de error vuelve a presentarse Racing en el Torneo Regional Amateur y será en la noche del domingo en el Buglione Martinese.

El “Chaira” buscará revertir la derrota 3 a 1 sufrida en Ingeniero White y quedarse con el título de la Región Pampeana Sur y desde las 20:00 hs., en un Buglione Martinese que promete un marco imponente, buscará hacer historia.

El fútbol olavarriense se prepara para vivir una jornada que puede quedar en la historia, en un marco que promete, los dirigidos por Carlos Tavare buscarán revertir el resultado adverso logrado siete días atrás.

Racing necesitará ganar por dos goles para llevar la definición a los penales, mientras que una victoria por tres o más tantos le permitirá quedarse con la clasificación y el título regional.

En el plano futbolístico, Carlos Tavare continúa buscando alternativas para conformar el equipo, en medio de un panorama complicado por las numerosas ausencias. A las suspensiones de Pablo Mujica, Santiago Izaguirre, Jonathan Gálmez y Nadir Hadad se sumó la de Sebastián Álvarez, quien fue expulsado el pasado domingo.

Pero con las cartas ya echadas, y la cuenta regresiva cada vez más cerca del pitazo final, Racing está listo para seguir escribiendo su historia.