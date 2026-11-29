La Liga de Fútbol de Olavarría tiene a los campeones del año luego de un sábado de intensa actividad.
En dos escenarios y en dos turnos, se disputaron los cruces entre los campeones del Torneo Apertura “Mario Buceta” y del Torneo Clausura “Chino Benítez” y se conocieron los mejores equipos del año.
El Fortín festejó por duplicado ya que se impuso en Décima y en Sexta y también hubo doble consagración para Ferro que ganó en Novena y Séptima.
En Octava, el triunfo fue para Estudiantes y en Quinta, el título fue de Racing.
Los resultados:
En Décima:
El Fortín 0 – 0 Estudiantes. Penales: 4-3
En Novena:
Ferro 1 (Bautista Piccinini) – 0 El Fortín
En Octava:
Embajadores 2 (Bruno Ferraro -en contra- y Tiziano Nicolosi)– 4 (Bruno Ferraro -2-, Agustín Vitale y Camilo Messineo) Estudiantes
En Séptima:
El Fortín 1 (Luciano Lagrenade) - 7 (Bruno Lucio, Francisco Janson -2-, Valentino Bossi, Roy Pereyra, Kevin Leguizamón y Dante Brun Lafuente) Ferro
En Sexta:
El Fortín 3 (Thiago Veneciano, Valentino González y Lionel Martin) - 1 (Luciano Soraiz) Estudiantes
En Quinta:
Estudiantes 1 (Aquiles Martínez) - 1 (Lautaro Díaz) Racing. Penales: 1 – 4