La Liga de Fútbol de Olavarría tiene a los campeones del año luego de un sábado de intensa actividad.

En dos escenarios y en dos turnos, se disputaron los cruces entre los campeones del Torneo Apertura “Mario Buceta” y del Torneo Clausura “Chino Benítez” y se conocieron los mejores equipos del año.

El Fortín festejó por duplicado ya que se impuso en Décima y en Sexta y también hubo doble consagración para Ferro que ganó en Novena y Séptima.

En Octava, el triunfo fue para Estudiantes y en Quinta, el título fue de Racing.

Los resultados:

En Décima:

El Fortín 0 – 0 Estudiantes. Penales: 4-3

En Novena:

Ferro 1 (Bautista Piccinini) – 0 El Fortín

En Octava:

Embajadores 2 (Bruno Ferraro -en contra- y Tiziano Nicolosi)– 4 (Bruno Ferraro -2-, Agustín Vitale y Camilo Messineo) Estudiantes

En Séptima:

El Fortín 1 (Luciano Lagrenade) - 7 (Bruno Lucio, Francisco Janson -2-, Valentino Bossi, Roy Pereyra, Kevin Leguizamón y Dante Brun Lafuente) Ferro

En Sexta:

El Fortín 3 (Thiago Veneciano, Valentino González y Lionel Martin) - 1 (Luciano Soraiz) Estudiantes

En Quinta:

Estudiantes 1 (Aquiles Martínez) - 1 (Lautaro Díaz) Racing. Penales: 1 – 4