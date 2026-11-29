El Programa Verano Dorado, por segundo año consecutivo, se brindará en Sierras Bayas y Loma Negra, con el objetivo de acercar a personas mayores de las localidades la posibilidad de acceder a actividades recreativas, sociales y de pileta durante el receso estival.



Tal como sucedió durante 2025, el Municipio detalló que será posible debido a la articulación con los clubes San Martín y Loma Negra.



Para inscribirse, en Loma Negra las personas interesadas deberán acercarse los días lunes, miércoles y viernes, de 8:30 a 14, al CAPS 21 situado sobre 1° de Mayo 1458.



En cuanto a Sierras Bayas, quienes quieran sumarse deberán presentarse en el Centro Cultural de la localidad serrana de lunes a viernes, de 14 a 20.



Por consultas o informes pueden comunicarse, en los mismos días y horarios, a los números telefónicos 444127 o 417212.

