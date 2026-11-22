La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría jugó de forma parcial una nueva fecha del segundo torneo del año y fue con el inicio de los Play-Off en todas las categorías.

En diferentes escenarios y hasta que la lluvia permitió, jugaron la primera llave de Play-Off en +42, +50 y +52. Los duelos suspendidos se jugarán el venidero lunes.

Los resultados:

+42

Club El Provincial 2 (Sibiglia -2-) - 0 Tercer Tiempo

Loma Negra 2 (Pellejero, Valencia) - 0 Deportivo Olavarría

Deportivo Giovanni 1 (Medina) - 0 Soc. F. 10 de Junio (suspendido por lluvia)

Sociedad de Fomento Mariano Moreno 0 - 1 (Viera) Club Hinojo

Club La Amistad 0 - 1 (Kees) Santa Catalina

Ferro Seniors 2 (Kuhn, Masala) - 0 San Martín

Mariano Moreno 2 (Cerrudo, Islas) - 1 (Bustamante) Bloquera El Rulo

Molino Viejo 2 (Díaz Orlando -2-) - 1 (Scheffer) Sierra Chica B

Sierra Chica “A” 1 (Calzoni) - 1 (Beltrán) Villa Aurora. Ganó por penales Sierra Chica “A”

Villa Magdalena 0 - 0 Santa Águeda. Ganó por penales Santa Agueda

Deportivo Fran 0 - 0 Santa Luisa (suspendido por lluvia)

La Candela 1 (Zibechi) - 2 (Martín, Monzón) Lo Viejo Funciona (suspendido por lluvia)

+50

Sierra Chica 0 - 0 Sociedad de Fomento Los Robles. Ganó por penales Sociedad de Fomento Los Robles

Peña de Boca 1 (Lurbe) - 1 (Silva) Truck Vial. Ganó por penales Peña de Boca

Autoservicio Katrina 3 (Clark, Coumeig, Pender) - 0 Embajadores Seniors

La Candela 2 (Adrián, Cortez)- 0 Carboneros (suspendido por lluvia)

Los Tigres 3 (Figueroa, Lallana, Merlos) - 0 Club El Fortín

+55

Independiente Loma Negra 6 (Delippo -2-, Wisnwr, Milano, Paredes -2-)- 0 La Candela

Mariano Moreno 4 (González -1-, Ponce, Pratula) - 3 (Mimbielle -2-, Sabi) Metalúrgica Sabio

Sociedad de Fomento 4 de Octubre 1 (Lavalle) - 1 (Vallejos) Viajantes (suspendido por lluvia)

Carboneros 4 (Baliño -2-, Gerardhi, Pedroso) - 2 (Correa, Rodríguez) Veteranos Continentales

Ferro 0 - 3 (Morulas, Picholo, Dergel) Club Espigas

Truck Vial 0 - 1 (Palacios) Agrupación Malvinas (suspendido por lluvia)

El Fortín 1 (Henrich) - 1 (Román) Defensores de Hinojo. Ganó por penales Defensores de Hinojo