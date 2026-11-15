Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol de Sénior jugó una nueva fecha del segundo torneo del año y fue con la disputa de la 5° fecha.

En diferentes escenarios y aprovechando la primaveral jornada sabatina se completó la programación con muchos goles.

Los resultados:

+42:

Villa Aurora 1 (Beltran) - 1 (Pais) Sociedad de Fomento 10 de Junio

Mariano Moreno 2 (Islas, Laborde) - 0 San Martín

El Provincial 2 (Diaz, Sibiglia) - 1 (Balbuena) Sierra Chica “A”

Club Hinojo 5 (Nardini -3-, Viera, Vivas) - 3 (Ferreyra -3-) Santa Luisa

Deportivo Olavarría 2 (Guevara, Sarasola) - 2 (Acevedo, Izarra) Club La Amistad

Sociedad de Fomento Mariano Moreno 1 (Barragán) - 1 (Quintana) Bloquera El Rulo

Lo Viejo Funciona 2 (Monzon, Ordoñez) - 0 Deportivo Giovanni

La Candela 2 (De Arzave, López Fernández) - 1 (Sambro) Villa Magdalena

Deportivo Fran 2 (Calderón, Moyano) - 1 (Garabento) Santa Catalina

Loma Negra 3 (Landoni -2-, Pellejero) - 1 (Díaz Orlando) Molino Viejo

Sierra Chica “B” 5 (Isaza -3-, Marinangeli, Berg) - 2 (Hait, Span) Santa Agueda

Ferro Seniors 5 (Cavalieri -2-, Diribarne, Kuhn -2-) - 0 Tercer Tiempo

+50:

Club Loma Negra 1 (Aranda) - 2 (Coumeig, Ramírez) El Fortín

Sierra Chica 0 - 3 (Castro -2-, Herrera) Peña de Boca

Autoservicio Katrina 4 (Pender -3-, Sachi) - 0 Carboneros

Truck Vial 0 - 1 (Lallana) Los Tigres

Embajadores Seniors 2 (Rodríguez -2-) - 1 (Mundo) Soc. Fto. Los Robles

Libre: La Candela

+55:

Independiente Loma Negra 1 (Paredes) - 2 (Mimbielli, Della Rodolfa) Metalúrgica Sabio

Mariano Moreno 5 (Bianchi, Gonzáles -2-, Ponce -2-) - 1 (Dimartino) Sociedad de Fomento 4 de Octubre

Carboneros 1 (Contrera) - 0 Defensores de Hinojo

La Tradición 1 (Martin) - 0 Viajantes

La Candela 1 (Sierra) - 3 (Bonavetti, Correa -2-) Veteranos Continentales

Ferro 1 (Pérez) - 1 (Modarelli) El Fortín

Libres: Truck Vial, Club Espigas, Agrupación Malvinas