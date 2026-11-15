Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol de Sénior jugó una nueva fecha del segundo torneo del año y fue con la disputa de la 5° fecha.
En diferentes escenarios y aprovechando la primaveral jornada sabatina se completó la programación con muchos goles.
Los resultados:
+42:
Villa Aurora 1 (Beltran) - 1 (Pais) Sociedad de Fomento 10 de Junio
Mariano Moreno 2 (Islas, Laborde) - 0 San Martín
El Provincial 2 (Diaz, Sibiglia) - 1 (Balbuena) Sierra Chica “A”
Club Hinojo 5 (Nardini -3-, Viera, Vivas) - 3 (Ferreyra -3-) Santa Luisa
Deportivo Olavarría 2 (Guevara, Sarasola) - 2 (Acevedo, Izarra) Club La Amistad
Sociedad de Fomento Mariano Moreno 1 (Barragán) - 1 (Quintana) Bloquera El Rulo
Lo Viejo Funciona 2 (Monzon, Ordoñez) - 0 Deportivo Giovanni
La Candela 2 (De Arzave, López Fernández) - 1 (Sambro) Villa Magdalena
Deportivo Fran 2 (Calderón, Moyano) - 1 (Garabento) Santa Catalina
Loma Negra 3 (Landoni -2-, Pellejero) - 1 (Díaz Orlando) Molino Viejo
Sierra Chica “B” 5 (Isaza -3-, Marinangeli, Berg) - 2 (Hait, Span) Santa Agueda
Ferro Seniors 5 (Cavalieri -2-, Diribarne, Kuhn -2-) - 0 Tercer Tiempo
+50:
Club Loma Negra 1 (Aranda) - 2 (Coumeig, Ramírez) El Fortín
Sierra Chica 0 - 3 (Castro -2-, Herrera) Peña de Boca
Autoservicio Katrina 4 (Pender -3-, Sachi) - 0 Carboneros
Truck Vial 0 - 1 (Lallana) Los Tigres
Embajadores Seniors 2 (Rodríguez -2-) - 1 (Mundo) Soc. Fto. Los Robles
Libre: La Candela
+55:
Independiente Loma Negra 1 (Paredes) - 2 (Mimbielli, Della Rodolfa) Metalúrgica Sabio
Mariano Moreno 5 (Bianchi, Gonzáles -2-, Ponce -2-) - 1 (Dimartino) Sociedad de Fomento 4 de Octubre
Carboneros 1 (Contrera) - 0 Defensores de Hinojo
La Tradición 1 (Martin) - 0 Viajantes
La Candela 1 (Sierra) - 3 (Bonavetti, Correa -2-) Veteranos Continentales
Ferro 1 (Pérez) - 1 (Modarelli) El Fortín
Libres: Truck Vial, Club Espigas, Agrupación Malvinas