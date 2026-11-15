Deportes

Los resultados de Veteranos

Como cada jornada sabatina hubo acción para las tres categorías de Veteranos que completaron una nueva fecha del Torneo Clausura.

Domingo, 15 de noviembre de 2026 a las 13:28
Foto: Canal Veteranos

Por Redacción

La Liga de Fútbol de Sénior jugó una nueva fecha del segundo torneo del año y fue con la disputa de la 5° fecha.

En diferentes escenarios y aprovechando la primaveral jornada sabatina se completó la programación con muchos goles.

Los resultados:

+42:
Villa Aurora 1 (Beltran) - 1 (Pais) Sociedad de Fomento 10 de Junio
Mariano Moreno 2 (Islas, Laborde) - 0 San Martín
El Provincial 2 (Diaz, Sibiglia) - 1 (Balbuena) Sierra Chica “A”
Club Hinojo 5 (Nardini -3-, Viera, Vivas) - 3 (Ferreyra -3-) Santa Luisa
Deportivo Olavarría 2 (Guevara, Sarasola) - 2 (Acevedo, Izarra) Club La Amistad
Sociedad de Fomento Mariano Moreno 1 (Barragán) - 1 (Quintana) Bloquera El Rulo
Lo Viejo Funciona 2 (Monzon, Ordoñez) - 0 Deportivo Giovanni
La Candela 2 (De Arzave, López Fernández) - 1 (Sambro) Villa Magdalena
Deportivo Fran 2 (Calderón, Moyano) - 1 (Garabento) Santa Catalina
Loma Negra 3 (Landoni -2-, Pellejero) - 1 (Díaz Orlando) Molino Viejo
Sierra Chica “B” 5 (Isaza -3-, Marinangeli, Berg) - 2 (Hait, Span) Santa Agueda
Ferro Seniors 5 (Cavalieri -2-, Diribarne, Kuhn -2-) - 0 Tercer Tiempo

+50:
Club Loma Negra 1 (Aranda) - 2 (Coumeig, Ramírez) El Fortín
Sierra Chica 0 - 3 (Castro -2-, Herrera) Peña de Boca
Autoservicio Katrina 4 (Pender -3-, Sachi) - 0 Carboneros
Truck Vial 0 - 1 (Lallana) Los Tigres
Embajadores Seniors 2 (Rodríguez -2-) - 1 (Mundo) Soc. Fto. Los Robles
Libre: La Candela

+55:
Independiente Loma Negra 1 (Paredes) - 2 (Mimbielli, Della Rodolfa) Metalúrgica Sabio
Mariano Moreno 5 (Bianchi, Gonzáles -2-, Ponce -2-) - 1 (Dimartino) Sociedad de Fomento 4 de Octubre
Carboneros 1 (Contrera) - 0 Defensores de Hinojo
La Tradición 1 (Martin) - 0 Viajantes
La Candela 1 (Sierra) - 3 (Bonavetti, Correa -2-) Veteranos Continentales
Ferro 1 (Pérez) - 1 (Modarelli) El Fortín
Libres: Truck Vial, Club Espigas, Agrupación Malvinas

 

Tags