Estudiantes se transformó en el tercer integrante del Final Four de la competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet al derrotar a Atenas en un final de película.

El “Bataraz” derrotó 77 a 75 a Atenas en tiempo suplementario tras igualar en 68 al cabo de los 40 minutos. Federico Marin fue el goleador de la noche con 24 puntos.

Épico triunfo logró el equipo dirigido por Mariano Iglesias, otra vez no se sintió cómodo, le costó mostrar su juego y a falta de menos de un minuto, perdía en el Maxigimnasio hasta que apareció Piccinelli en el rebote y cuando el tiempo se acababa, convirtió el doble del triunfo.

Al igual que 24 horas antes, el arranque había sido prometedor para el “Bata” pero Atenas nuevamente complicó y tras una primera mitad donde ambos dominaron en algunos momentos, el elenco de Olavarría llegó al descanso largo en ventaja por la mínima.

Parejo también fue el regreso desde los vestuarios, pero el “albinegro” logró una buena seguidilla y logró una máxima de 14 unidades que, el “Griego” esfumó para forzar cinco minutos extras a pesar de un triple de Estudiantes a falta de 1 minuto para el final.

El suplementario tuvo dos claros momentos, un inicio favorable al elenco de La Plata pero sin poder alejarse demasiado y una forzosa reacción del “Bata” que siempre fue de atrás y tuvo en Franco Piccinelli el héroe de la noche con dos de sus cuatro puntos sobre la chicharra.

Sufrido triunfo logró Estudiantes para cerrar la serie 2 a 1 ante el equipo platense y clasificar al Final Four de la Liga Pre-Federal y es “finalista” porque tuvo una oportunísima aparición de Franco Piccinelli que no dudó en el tiro del final, gran desgaste defensivo de Mateo Rincón y Facundo Rivero y las apariciones en ofensiva de Federico Marín que fue el más parejo de los jugadores experimentados con los que cuenta el plantel.

Síntesis Estudiantes – Atenas (La Plata):

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Bianco, L. y García, R.

Estudiantes (77): Rincón (7), Dilascio, S. (11), Arese (9), Rivero (8), Marin (24) -FI- Dilascio, L. (5), Mateo (7), Silveyra (2), Piccinelli (4). DT- Mariano Iglesias

Atenas (75): Quin (2), Borrajo (0), Pagella (10), Barroso (15), Lancieri D´Angelo (14) -FI- Devece (9), Adriani (9), Mac´Allister (13), Morales (0), Skliar (0), Aman (3). DT- Fernando Rivero

Parciales: 18 – 22; 32 – 31; 59 – 48; 68 – 68 y 77 – 75

