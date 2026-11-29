La semana pasada, dos empresas mineras radicadas en el partido de Olavarría, impulsaron, de manera separada pero simultánea, planteos judiciales a través de los cuales solicitaron a la justicia federal la declaración de inconstitucionalidad del llamado “Derecho de explotación de canteras” que, desde el año 1948, cobra la municipalidad.

Canteras Piatti y Canteras Argentinas plantearon en los escritos judiciales que se produce una superposición de tributos entre la jurisdicción nacional y municipal, y por eso alegan que no corresponde su pago. Pidieron además, que se dicte una medida cautelar para evitar que el estado local pueda emplazarlos a pagar lo que deben en concepto de ese aporte, ya que dejaron de pagarlo, en un caso desde hace más de dos años.

Fuentes ligadas a la Comuna indicaron que aún no fueron notificados de estas presentaciones pero entienden que eso podría suceder en los próximos días. La noticia generó inquietud en el gobierno local, ya que el cuestionamiento apunta a un recurso que se considera fundamental: aporta un 20% del presupuesto municipal. Si se toma como base el vigente, que asciende a 138 mil millones de pesos, el aporte del tributo en cuestión sería de 27 mil millones anuales.

Amílcar Dirazar fue asesor letrado del Municipio de Olavarría entre el año 1980 y el 2015 y no dudó en responder al ser consultado sobre la trascendencia del Derecho de explotación de canteras para el estado local.

A la hora de repasar la historia advirtió que no es la primera vez que este tributo es cuestionado desde el sector empresario aunque admitió que en otras oportunidades no se llegó a la instancia judicial y se resolvió por la vía administrativa.

La imposición del llamado “Derecho de explotación de Canteras” fue aprobada en junio de 1948 mediante ordenanza tratada en Asamblea de Mayores Contribuyentes. De manera inmediata, en agosto, distintos actores empresarios interpusieron una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que con fecha 8 de abril de 1949 determinó la constitucionalidad de la ordenanza.

Dirazar apuntó que en la década del ‘80 algunas empresas ligadas a la producción de cemento hicieron una presentación ante la Comisión Federal de Impuestos, que pudo ser resuelta en el plano administrativo con intervención de distintos actores, entre los que se contó él y el Dr. Jorge Galdós.

A la hora de explicar cuál es el fundamento del tributo, el abogado apuntó: “La municipalidad lo cobra como consecuencia de que las empresas explotan un recurso natural no renovable”.

“Eso provoca empobrecimiento del suelo olavarriense y como en el año 1949 quedó determinado por la Suprema Corte de la Provincia, es una manera de indemnizar esa pérdida de productividad que tiene, en este caso, este recurso mineral de Olavarría”, agregó.

“Esa es la razón de ser, es lo que se llama la naturaleza jurídica o el hecho imponible de este tributo”, precisó Dirazar quien recordó que se aplica mediante una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante y que luego se ve reflejada año a año en la Ordenanza Fiscal e Impositiva que establece qué tributos se cobran y cómo son las modalidades de ese cobro.

Consultado sobre el impacto que tiene este ingreso en las arcas municipales, Dirazar apuntó que “en su momento, constituía el principal recurso del municipio, aunque después, como consecuencia de la baja de despachos y otras circunstancias, bajó, pero es importantísimo. También porque el destino de los fondos, no sé si todo o en parte, tiene que ser destinado a las localidades donde estos recursos naturales son explotados”.

“De manera -opinó- que es muy importante no solamente desde el punto de vista de la recaudación sino desde el punto de vista comunitario por las obras que se pueden hacer con ese dinero”, marcó.

Respecto a la demanda impulsada por las canteras Piatti y Canteras Argentinas y sobre la observación que hacen de una superposición del tributo local con gravámenes de origen nacional, Dirazar apuntó que “hay que distinguir entre el hecho imponible y la base imponible”.

“El hecho imponible es la razón de ser, o sea, por qué el municipio cobra. El municipio cobra este derecho como consecuencia de un empobrecimiento del suelo generado por la extracción de un recurso natural no renovable”, reiteró y amplió: “Con la reforma constitucional de 1994 se estableció que los municipios son autónomos. Tal es así que la mayoría de las provincias argentinas han establecido en su constitución provincial la autonomía de los municipios. Lamentablemente Buenos Aires aún no lo ha hecho, está incumpliendo con esta manda constitucional nacional, pero independientemente de eso, esta norma ya da un primer elemento sobre las facultades tributarias municipales, plenamente legítimas y reconocidas por la autonomía del municipio”.

Dirazar indicó que “independientemente de que la provincia de Buenos Aires no haya reconocido aún la autonomía de los municipios, a través de la Ley Orgánica de las Municipalidades y la Constitución de la provincia de Buenos Aires se establece claramente que los municipios pueden generar sus propios recursos, entre los cuales están los derechos de de extracción de cantera, las tasas, la contribución por mejoras y demás”, enumeró.

El abogado consideró que “se trata de algo que quedó muy claro y que no presenta puntos débiles ya que hay una certeza jurídica respecto al llamado hecho imponible”.

Distinguió luego lo que se denomina la base imponible, que es cómo se calcula este impuesto.”Lo que las empresas han alegado históricamente es que al gravarse sobre el precio de venta tendrían una doble imposición entre, por ejemplo, el pago del IVA por la facturación y el pago de este vulgarmente llamado Impuesto a la piedra”.

“Ahí hay una cuestión de interpretación, a mi criterio equivocada, porque el municipio lo que grava es la extracción, o sea, las toneladas extraídas independientemente de la facturación de la venta que hagan las empresas”, puntualizó.

“Tal vez se pueda generar alguna duda sobre si se toma sobre el precio de venta o sobre determinada cantidad de toneladas, es algo absolutamente opinable. A mi criterio, el municipio está perfectamente a derecho cuando grava de acuerdo a la cantidad de toneladas extraídas. Obviamente tiene que tomar un valor de referencia y en ese caso puede tomarse un precio de venta, pero eso no significa una doble imposición, como es el caso del IVA que se grava de acuerdo a la cantidad, por ejemplo, de toneladas de cemento o bolsas de cemento”, apuntó.

“Probablemente, las empresas que hacen el juicio hoy, invoquen alguna reforma que hubo en la ordenanza fiscal en Olavarría en los últimos años, pero creo que en la sustancia sigue inalterable esto que señalo sobre el hecho imponible y la base sobre la cual se calcula”, matizó.

Respecto a la definición del fuero federal para el inicio de la demanda por parte de las empresas, Dirazar rescató que justamente alegan una superposición con el impuesto nacional y citan la vigencia del Pacto Fiscal por el cual “la Provincia y los municipios se comprometieron a no superponerse en materia tributaria”.

Especificó que uno de los caminos posibles, además de que el municipio debe defenderse en el fuero donde fue planteado el litigio, sería plantear que se trata de una materia que debe analizar el fuero Contencioso Administrativo, ya que es un tributo de origen municipal y los municipios están sometidos a la justicia provincial y no a la federal. “Es una disputa que se puede plantear, que no va al fondo sino al planteo de quién es el que va a decidir”, remató.

Consultado sobre los plazos que se especula para este tipo de disputas, Dirazar aclaró que no son controversias que puedan terminar en primera instancia y podrían, de seguir en el fuero federal, llegar hasta la Corte. Estimó que, en este caso, la resolución podría dilatarse 5 o 6 años.



Cautelar

En las presentaciones judiciales, además del planteo de inconstitucional del tributo, las empresas solicitaron el dictado de una medida cautelar hasta que se defina la cuestión de fondo para que el estado municipal no quede habilitado ejecutar la deuda acumulada, que en el caso de Piatti se remonta a agosto de 2024 y en el de Canteras Argentinas a 2025.

Sobre este punto, Dirazar lo desestimó. “No lo veo factible porque dictar una cautelar sería indirectamente expedirse sobre el fondo, como una especie de sentencia anticipada”. Aclaró, no obstante, que se trata de una opinión.

A la hora de evaluar cuál es el contexto en el que se produce esta presentación, Dirazar analizó que la Corte Suprema nacional, recientemente emitió dos fallos en contra de los municipios por considerar que no prestaban servicio alguno como contraprestación de una tasa.

“La naturaleza de la tasa es que se puede cobrar en tanto se preste un servicio, por ejemplo el mantenimiento de los caminos y estos eran casos que no se mantenían caminos o que no se realizaban las inspecciones en Seguridad e Higiene”, recordó.

Sin embargo, advirtió, “en ningún momento se discutió algo parecido a lo que representa el llamado impuesto de la piedra”.

Descartó ligarlo con el contexto político nacional, en el que han florecido distintas propuestas que se emparentan con la rebelión fiscal. Sí, reconoció, que “puede estar vinculado a la situación que atraviesan las canteras, por las pocas ventas. Y probablemente, se desprende de la necesidad de achicar costos por todos los medios”

