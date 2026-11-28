Organizado por la Facultad de Ingeniería y la fiscalización del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría, se corrió la 20° edición de la Correcaminata de la Residencia Universitaria con más de 100 atletas que desafiaron a las altas temperaturas.

Los tradicionales 5K para celebrar el aniversario de la Residencia Universitaria de la Facultad de Ingeniería tuvo largada y llegada en el predio de la institución educativa y contó con un buen marco de participación.

A pesar de las altas temperaturas, el aniversario de la prueba pedestre consagró, al igual que una semana atrás en Hinojo, a Diego Ortiz y Laura Trumpio.

Entre los Caballeros, Ortiz necesitó de 16:30 para completar el recorrido y se impuso claramente a sus inmediatos perseguidores. Jeremías Peralta con 17:13 fue segundo, Carlos Devia se ubicó tercero con 17:23 y Renzo Vivas y Diego Arias completaron el Top5.

También fue clara la victoria de Laura Trumpio que sumó su tercer triunfo consecutivo en la carrera con un tiempo de 21:59. Soledad Acuña de Benito Juárez con 22:19 fue segunda, Malena Tello con 23:05 fue tercera, Fátima Pezoa fue cuarta y Fernanda Olivetto cerró la nómina de las mejores atletas.

Como en cada edición, la competencia tuvo un fin solidario ya que se recibieron alimentos no perecederos para entregar a los merenderos de las inmediaciones y entre los participantes, se sorteó una bicicleta gentileza de la Fundación de Ingeniería para la Innovación.