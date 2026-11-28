Comenzaron los trabajos de reparación en el Casino de Necochea, luego de que la empresa a cargo de las intervenciones instalara un cerco que abarca todo el frente del edificio y delimita el sector donde se desarrollarán las tareas.

La colocación del vallado forma parte de las primeras medidas de seguridad previstas para la obra, con el objetivo de impedir el ingreso a zonas peligrosas o no habilitadas. La medida también busca evitar situaciones que se habían vuelto frecuentes, especialmente a partir de la difusión de videos en redes sociales que mostraban el ingreso de personas al interior del complejo.

En esta primera etapa, ingenieros y cuadrillas realizan evaluaciones de las estructuras para determinar los trabajos de conservación y reparación que serán necesarios. En paralelo, avanzan distintas tareas de infraestructura en el sector costero, entre ellas la extensión de la red de gas.

Mientras se desarrollan las intervenciones, los sectores que continúan operativos, como la sala de juegos, mantienen sus accesos habilitados.

El inicio de las obras se produce meses después de la subasta pública del complejo, realizada en junio de 2026, luego de que se levantara una medida cautelar que había frenado el proceso. En aquella instancia, A Toda Vela Mar S.A. se adjudicó el predio por $4.878 millones, al presentarse como único oferente.

Los trabajos representan el comienzo de una nueva etapa para el histórico edificio, que durante años atravesó un proceso de deterioro y ahora inicia un camino de reparación y recuperación.

Un lugar emblemático para muchos olavarrienses que en temporada de verano visitan la ciudad balnearia.

