Mientras se demora en la Legislatura el proyecto de ley para prevenir la ludopatía en la provincia de Buenos Aires, un estudio realizado por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) en los últimos meses encontró que el 44% de los jóvenes apuesta a diario, mientras que el 58% de los docentes conoce en su entorno a personas que realizan apuestas.

Según un comunicado de la Federación, “a principios de 2024 y convencidos de la importancia de hablar acerca del tema, la FEB comenzó a trabajar activamente y desde diversos abordajes sobre esta compleja patología. Enfocados en la prevención y en brindar herramientas prácticas para nuestros docentes, llevamos adelante durante estos años jornadas y talleres que trataran el tema”.

Así, “pusimos en marcha un relevamiento provincial de miles de casos para conocer el vínculo entre Ludopatía y Espacio Escolar”.

Cifras duras

La investigación reveló que “el 44% de los jóvenes apuesta diariamente, mientras casi el 24% lo hace más de tres veces por semana”.

Además, “el 98% de esas apuestas se hace mediante plataformas online y se dividen en las siguientes categorías: apuestas deportivas convencionales (34,5%); apuestas deportivas en directo (21,8%); Póker (18,4%); Máquinas de Azar (54,9%); y videojuegos (51,5%)”.

Del estudio de la FEB también se desprende que “el segmento de edad más comprometido con las apuestas lo constituye el que va de 15 a 17 años (34,3%), seguido por el de 18 a 24 años (32,1%) y el de mayores de 25 años de edad (31,1%)”.

Y entre los educadores “un 22% conoce a alguien del entorno docente que apuesta. Y si ponemos el foco en su entorno, casi el 58% de sus conocidos realizan apuestas, mientras que el 27% de sus alumnos lleva adelante algún tipo de mecanismo de apuesta.

Trabajo en equipo

En el comunicado, la FEB sostiene que “las mejores estrategias siempre deben estar centradas en el trabajo en equipo, fundando espacios de supervisión de las situaciones áulicas (no sólo las pedagógicas) y generando prácticas reales que impliquen el cuidado de la dimensión emocional del docente”.

Señalan que “la Ludopatía y las apuestas en línea afectan cada vez más la vida de niños, adolescentes y jóvenes. De acuerdo con los datos del Observatorio de Ludopatía Adolescente, uno de cada 8 adolescentes que apuesta ya registra deudas económicas y, la gran mayoría, reporta ansiedad, malestar o afectación en el rendimiento escolar y los hábitos de sueño”.

De este modo, “devolver a la Escuela la función social de enseñanza, reconociendo el contexto social actual reconstituyendo autoridad y valor a la docencia, es primordial”.

“Los docentes son protagonistas sociales con intereses, con posibilidades concretas de transformar las prácticas interviniendo a diario como profesionales comprometidos. Pero los docentes solos no podemos”, cierra el texto.