La tradicional competencia de fin de año organizada por Los Patos Futbol Club completó su 6° edición con la participación de Ferro e Hinojo que fueron subcampeones de la Copa de Plata.

En instalaciones de la Villa Deportiva Balcarce se completó la competencia de fútbol infantil que consagró a River Plate en la categoría principal. Hinojo fue el representante local y logró el segundo puesto en la Copa de Plata al caer ante Los Patos Fútbol Club por 2 a 1.

El “Albiverde” habían integrado el Grupo C donde enfrentó a River Plate, Independiente de Mar del Plata y Jorge Newbery de Lobería. En Play-Off se impuso 2 a 1 a Villa Díaz Vélez de Necochea.

Además, hubo torneos paralelos en 2015, 2016, 2017 y 2018 y en la división reservada para nacidos en 2015, Ferro fue subcampeón de la Copa de Plata al caer ante Kimberley en la definición por la mínima diferencia.

Previamente, el “Carbonero” había sido parte de la Zona B junto a Racing de Avellaneda, San Agustín de Balcarce y Villa del Parque de Necochea y en la primera ronda de la Copa de Plata derrotó a San José de Mar del Plata por 1 a 0.