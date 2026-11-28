La tradicional competencia de la Sociedad Española concluyó con una nueva edición con la fiscalización del Círculo de Ajedrez de Olavarría con la participación de más de 50 trebejistas.

Con la disputa de la séptima y última ronda llegó a su fin el certamen que se desarrolló bajo el sistema suizo a siete rondas con un ritmo de juego de 60 minutos iniciales más 30 segundos de incremento por jugada para la categoría Federados.

En las posiciones principales del Torneo de Federados, Horacio Pereyra se quedó con el primer puesto tras completar su actuación con 6 puntos sobre 7 posibles, producto de cinco victorias y dos empates. Martín Ponce y Agustín Pandini finalizaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente, ambos con 5,5 unidades.

Por su parte, en Cuarta Categoría, Bernardita Lencinas se consagró campeona con 6 puntos, aventajando en una unidad a Francisco Venturini y Sergio Castiñeiras, quienes completaron el podio con 5 puntos cada uno.

Fuente: prensa C.A.O.